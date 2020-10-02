Leyla davasında karar: Sanık Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis (3) - Son Dakika

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ
Aradan sonra mahkeme davayla ilgili kararını açıkladı. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Yusuf Aydemir'e cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Hile ve cebir kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 4 yıl hapis cezası verilen Yusuf Aydemir'e iyi hal indirimi uygulanmadı. Mahkeme heyeti tutuksuz sanıkların ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.Karar sonrası Yusuf Aydemir'in yakınları tepki gösterdi. Aydemir'in yakınları mahkeme salonunda gözyaşlarını tutamadı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:34 - Kaynak: DHA
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