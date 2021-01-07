Son dakika haberleri! Leyla Aydemir davasında müdahil olan avukatların da Yusuf Aydemir'in tahliyesine itirazları reddedildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Leyla Aydemir davasında müdahil olan avukatların da Yusuf Aydemir'in tahliyesine itirazları reddedildi

07.01.2021 10:06

Son dakika habere göre Leyla Aydemir davasında müdahil olan avukatların da Yusuf Aydemir'in tahliyesine itirazları reddedildi Av.

Leyla Aydemir davasında müdahil olan avukatların da Yusuf Aydemir'in tahliyesine itirazları reddedildi

Av. Akyüz: "Kamuoyunun vicdanı rahatlayana kadar dosyanın peşini bırakmayacağız"

ERZURUM - Ağrı'da 2018 yılında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir'in tahliye kararıyla ilgili davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ağrı Baro Avukatları ile Erzurum Barosu ve UCİM'in itirazı mahkeme tarafından reddedildi. Konu ile ilgili açıklama yapan UCİM Erzurum Hukuk Koordinatörü Av. Oğuzhan Akyüz, "Kamuoyunun vicdanı rahatlayana kadar dosyanın peşini bırakmayacağız" dedi.

Ağrı'da 2018 yılında dedesinin köyüne gittikten sonra kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yerel mahkemece "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi. Tahliye kararı üzerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'nın ardından davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ağrı Baro Avukatları ile Erzurum Barosu ve UCİM avukatları tarafından da, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, sanık hakkında mahkumiyete yeter deliller, atılı suçun Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddede yer alan katalog suçlardan olması, sanık tarafından yaşadıkları çevre ve ailevi durumları da dikkate alınarak tanıklara yönelik baskı, delilleri gizleme faaliyetlerinde bulunma ihtimali de dikkate alınarak verilen tahliye kararının kaldırılması yönünde itirazda bulunuldu. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin istinaf incelenmesi sonucu sanık Yusuf Aydemir'in tahliyesine yönelik kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ağrı Baro Avukatlarının itirazı Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından reddedildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Erzurum Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Erzurum Hukuk Koordinatörü Avukat Oğuzhan Akyüz, "Ağrı'da vahşice katledilen Leyla Aydemir davasına Ağrı Barosunun katılma kabulü talebi üzerine müdahil olduk. Yargılama boyunca davaya ilişkin birçok çalışma yürüttük. En son yerel mahkemenin vermiş olduğu karara karşı Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf incelemesi talebinde bulunduk. Bölge Adliye Mahkemesince yapılan istinaf incelemesi sonucunda tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in tahliyesine ve daha önce kabul edilmiş olan Ağrı Barosu Başkanlığının katılma talebinin de kaldırılması yönünde karar verildi. Bölge Adliye Mahkemesince tahliyeye ilişkin verilen karara karşı savcılık, Erzurum Barosu, UCİM ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığınca itiraz edildi. Bu itirazlarımız yine mahkeme tarafından reddedildi. Tahliyeye ilişkin itirazlarımız, şu aşamada tutuklama tedbirinin ağır olacağı gerekçesiyle reddedildi. Yerel mahkemece yürütülen yargılamada ailenin insan kaçakçılığı konusu da gündeme gelmişti. Yine yerel mahkemede dinlenen tanıkların ifadelerini tamamen değiştirdikleri görüldü. CMK 100. Maddesine göre tutuklamayı gerektiren suçlardan olduğu ve ailenin daha önce insan kaçakçılığı yaptığından kaçama şüphesi barındırdığı, tanıkların beyanlarını değiştirmesinden dolayı delilleri karartma şüphesi olacağından tutuklama tedbirinin yerinde olduğu kanaatindeyiz. Buna ilişkin itirazımız Bölge Adliye Mahkemesince

reddedildi" diye konuştu.

"Kamuoyunun vicdanı rahatlayana kadar dosyanın peşini bırakmayacağız"

UCİM olarak kamuoyu güvenliğini tehlikeye sokacağından yargı yerinin değiştirilmesi talebinde bulunduklarını ifade eden Av. Akyüz, "Bu talebimiz henüz değerlendirmeye alınmadı. Yargılama ister Ağrı'da ister başka bir mahkemede devam etsin biz bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız, Leyla'nın katillerinin mahkemece tespit edilip cezalandırılmasını sonuna kadar talep edeceğiz. Kamuoyunun vicdanı rahatlayana kadar dosyanın peşini bırakmayacağız" açıklamalarında bulundu.

Öte yandan, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da bu işin sonuna kadar takipçisi olacaklarını, Leyla'nın katillerinin dışarıda ellerini kollarını sallayarak gezmemeleri için ne gerekiyorsa tüm UCİM avukatları olarak yapacaklarını belirttiler.

Son dakika haberleri! Leyla Aydemir davasında müdahil olan avukatların da Yusuf Aydemir'in tahliyesine itirazları reddedildi
Son dakika haberleri! Leyla Aydemir davasında müdahil olan avukatların da Yusuf Aydemir'in tahliyesine itirazları reddedildi
Son dakika haberleri! Leyla Aydemir davasında müdahil olan avukatların da Yusuf Aydemir'in tahliyesine itirazları reddedildi
Son dakika haberleri! Leyla Aydemir davasında müdahil olan avukatların da Yusuf Aydemir'in tahliyesine itirazları reddedildi
Son dakika haberleri! Leyla Aydemir davasında müdahil olan avukatların da Yusuf Aydemir'in tahliyesine itirazları reddedildi
Son dakika haberleri! Leyla Aydemir davasında müdahil olan avukatların da Yusuf Aydemir'in tahliyesine itirazları reddedildi
Son dakika haberleri! Leyla Aydemir davasında müdahil olan avukatların da Yusuf Aydemir'in tahliyesine itirazları reddedildi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Erzurum Barosu, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Leyla Aydemir davasında müdahil olan avukatların da Yusuf Aydemir'in tahliyesine itirazları reddedildi - Son Dakika


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