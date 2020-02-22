Leyla Dizdar Kültür Merkezi Safranbolu Belediyesine devredildi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Leyla Dizdar Kültür Merkezi Safranbolu Belediyesine devredildi - Son Dakika

Leyla Dizdar Kültür Merkezi Safranbolu Belediyesine devredildi

7 saat önce

Safranbolu Kültür Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar tarafından hayatını kaybeden eşinin adına yaptırılan Leyla Dizdar Kültür Merkezi, Safranbolu Belediyesine devredildi.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi Safranbolu Belediyesine devredildi, System.String[]

Safranbolu Kültür Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar tarafından hayatını kaybeden eşinin adına yaptırılan Leyla Dizdar Kültür Merkezi, Safranbolu Belediyesine devredildi.

Leyla Dizdar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen teslim törenine, Vali Fuat Gürel, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcı Mehmet Ceylan, eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Şinasi Altıner, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Vali Gürel, yaptığı açıklamada, bir milletin gelişmişlik düzeyinin, ülkedeki kültür ve sanat seviyesiyle de ilgili olduğunu söyledi.

Safranbolu'nun kültür ve sanat anlamında iyi bir durumda olduğunu belirten Gürel, "Safranbolu zaten 1970'lerde başlayan korunma içgüdüsü, birçok insanın katılımıyla beraber zaten zirve yapan bir şehrimiz. Böyle güzel kentin, bu tür merkezlere ihtiyacı vardı. Bu manada Şefik Dizdar'a teşekkür ediyorum." dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Köse de Leyla Dizdar Kültür Merkezini yaptıran Şefik Dizdar'a teşekkür etti, eşi Leyla Dizdar'a rahmet diledi.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin açılışının yakın zamanda yapılacağını ifade eden Köse, "Sanatsal ve kültürel faaliyetler konusunda hem öğrenci potansiyeli olarak hem de halkımızın yapılacak etkinliklere katılımları konusunda böylesi kaliteli bir merkeze sahip olmamız ilçemizin değerine değer katacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dizdar ile Köse arasında Leyla Dizdar Kültür Merkezinin belediyeye devredilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Tören, Leyla Dizdar belgesel gösterimi ve Safranbolu Kültür Eğitim Vakfı Korosu konseriyle sona erdi.

Şefik Yılmaz, Safranbolu, AK Parti, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:16 Kaynak: AA
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