Leyla ebe, fedakarlığıyla köylülerin gönlünde taht kurdu - Son Dakika

Muş'un Varto ilçesinde görev yapan ebe Leyla İba Demir, sorumluluk bölgesindeki 14 köye giderek kadın ve çocuklara sağlık hizmeti ulaştırıyor.

Varto Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Demir, en ücra köylerde yaşayan kadın ve çocukların sağlık sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Demir, merkezdeki çalışmalarının yanı sıra köyleri gezerek gebe takipleri ile çocukların aşılarını yapıyor.

Gittiği köylerde hamile kadınlara gebelik sürecinde karşılaşacakları sorunlar ve çözüm yollarıyla ilgili eğitim veren Demir, güler yüzlü hizmetiyle yöredekilerin gönlünü kazanıyor.

"Kadınların Leyla ablası oldum"

Ebe Demir, AA muhabirine, ilk görev yeri olan Varto'da 17 yıldır sağlık hizmeti vermenin gururunu yaşadığını anlattı.

Her hafta köylere gittiğini belirten Demir, "Köylerde gebe takiplerini ve bebek aşılarını yapıyoruz. Kapı kapı geziyoruz. Salgından dolayı eğitimlerimizi dışarıda veriyoruz. Aşı ve gebe izlemlerini ise evde yapıyoruz. Görevimi ve buradaki halkı çok seviyorum." dedi.

Vatandaşların kendisini bağrına bastığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Buradaki insanlarla artık aile olduk. Daha önce ortaokulda aşılarını yaptığımız çocukların şimdi çocuklarının aşılarını yapıyorum. Kadınların Leyla ablası, çocukların Leyla teyzesi olduk. Bu görevi yaptığım için çok mutluyum. Kışın sürekli karda, çamurda ve tipide işimizi hiç aksatmadan köylere gidiyoruz. Çoğu zaman yolda kaldığımız oldu. Sıkıntı yaşıyoruz ama görevimizi aksatmıyoruz."

"Dağ köylerine kadar gidiyorum"

Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan hamile kadınları evlerinde ziyaret ettiğini dile getiren Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En ücra köylere, dağ köylerine kadar gidiyorum. Gebeleri evlerinde muayene ediyoruz, tansiyon takiplerini yapıyoruz, kanlarını alıyoruz. Çocuk hareketlerini takip ediyoruz. Çocukların kilo ve boylarına bakıyoruz. Aşı sonrası bilgilendirme yapıyoruz. 17 yıldır Varto'da görev yaptığım için buradaki herkesle aile gibiyiz. Çok sıcak karşılıyorlar. İyi ki bu mesleği seçmişim. İyi ki buradaki insanlara hizmet ediyorum."

"Her rahatsızlandığımızda Leyla ebeyi arıyoruz"

Omcalı köyünde yaşayan üç çocuk annesi Zuhal Özkaya, Demir'in köylülerin ebe ablası olduğunu ve verdiği hizmetten çok memnun olduklarını anlattı.

Özkaya, "Üç çocuğumun doğumunda ve gebelik sürecinde sürekli yanımda oldu. Her rahatsızlandığımızda Leyla ebeyi arıyoruz, bizimle çok ilgileniyor. Sürekli köyümüze kadar gelerek çocuklarımızın aşılarını yapıyor. Gebelik süresince bana çok yardımcı oldu. Psikolojik destek verdi. Kar, çamur ve fırtına demenden köye gelerek çocuklarımızın aşı takiplerini yapıyor. Ondan çok memnunuz." şeklinde konuştu.