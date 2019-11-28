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Leyla Gencer'i anlatan belgesel, 1 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak

6 saat önce

Opera sanatçısı Leyla Gencer'in hayatını anlatan "Leyla Gencer: La Diva Turc" belgeseli, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda 1 Aralık'ta gösterilecek.

Leyla Gencer'i anlatan belgesel, 1 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak, System.String[]

Opera sanatçısı Leyla Gencer'in hayatını anlatan "Leyla Gencer: La Diva Turc" belgeseli, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda 1 Aralık'ta gösterilecek.

Dünya çapında üne sahip sanatçının hayatına ilişkin ilk yapım olan belgesel, 1 Aralık'ta saat 18.00'de izlenebilecek.

Yapımcılığını İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) üstlendiği belgeselin yönetmenliğini Selçuk Metin yaptı, senaryosunu ise gazeteci-yazar Zeynep Oral kaleme aldı. 85 dakikalık filmde, oyuncu Halit Ergenç de sesiyle yer aldı.

Müzik otoritelerince 20. yüzyılın en önemli sopranolarından biri olarak görülen ve 10 Mayıs 2008'de yaşama veda eden sanatçıyı anlatan belgeselin çekimleri Milano, Roma, Napoli ve İstanbul'da yapıldı.

Etkinlik kapsamında Leyla Gencer'in anısına verilecek mini konserde Özgecan Gençer, Hale Soner ve Ayten Telek'e piyanoda Fügen Yiğitgil eşlik edecek.

Belgesel gösteriminin ardından Zeynep Oral ile Selçuk Metin, Leyla Gencer'e ilişkin merak edilen soruları yanıtlayacak.

Bülent Ersoy, Leyla Gencer, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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