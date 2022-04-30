Leyla Gencer vefatının 14. yılında konserle anılacak - Son Dakika
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Leyla Gencer vefatının 14. yılında konserle anılacak

30.04.2022 12:22
Leyla Gencer vefatının 14. yılında konserle anılacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 20. yüzyılın dünyaca tanınmış sopranolarından Leyla Gencer'i vefatının 14. yılında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde anacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 20. yüzyılın dünyaca tanınmış sopranolarından Leyla Gencer'i vefatının 14. yılında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde anacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 6 Mayıs saat 20.00'de gerçekleştirilecek anma konserinde Giuseppe Verdi'nin "Macbeth", "La Forza del Destino" ve "Don Carlo", Amilcare Ponchielli'nin "La Gioconda", Giacomo Puccini'nin "Manon Lescaut" ve "Tosca", Francesco Cilea'nın "Adriana Lecouvreur" ve Umberto Giordano'nun "Andrea Chenier" operalarından aryalar seslendirilecek.

Hüseyin Likos ile Fügen Yiğitgil'in piyanosuyla eşlik edeceği konserde, solist olarak Caner Akgün, Suat Arıkan, Perihan N.Artan, Aylin Ateş, Evren Ekşi, Zafer Erdaş, Nesrin Gönüldağ, Murat Güney ve Bülent Külekçi sahne alacak.

Konserin biletleri "www.biletinial.com" ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi gişelerinden alınabilir.

Batı ülkelerinde "La Diva Turca", "La Gencer", "La Regina" olarak ün yapan Leyla Gencer, Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao ve Chicago'da birçok kez konser verdi.

Seçkin opera sahnelerinde ve resitallerinde dinleyiciler tarafından beğeni kazanan Gencer'in opera repertuvarı, 23 bestecinin 72 yapıtını kapsamıştı.

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Kadıköy Belediyesi, Leyla Gencer, İstanbul, Opera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Leyla Gencer vefatının 14. yılında konserle anılacak - Son Dakika


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