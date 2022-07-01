"Leyla Hanım" filminin afiş ve fragmanı yayınlandı

Türkiye'nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan'ın yaşamını konu alan "Leyla Hanım" adlı filmi seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Cumhuriyetin sembol kadınlarından biri olan Atakan'ı filmde, oyuncu Özge Borak canlandırıyor.

Festival yolculuğuna da devam eden filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül yer alıyor.

Senarist ve yönetmen olarak İlke İşisağ'ın imzasını taşıyan filmde, idari yapımcılığı Koral Altın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde gerçekleştirirken, yapımcılığını İzmit Belediyesi üstleniyor.

Filmin müziklerini ise sanatçı Demir Demirkan hazırladı.

Seçimlerdeki başarısıyla Türkiye'de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan'ın hayatına odaklanan film, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek özel bir gösterim ile izleyici karşısına çıkacak.