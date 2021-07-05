TRT 1'de 2011-2014 yılları arasında yayınlanan absürt komedi türündeki Leyla ile Mecnun dizisi 8 yıl sonra yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Deniz Işın ve Osman Sonant'ın paylaştığı Leyla ile Mecnun, yeni sezonuyla Exxen platformunda yayınlanacak.
Geçtiğimiz hafta İstanbul Kireçburnu'nda çekimlerin başlandığı diziye bir oyuncu daha dahil oldu. Dizide Mecnun'un annesi, İskender'in ise eşi Pakize'yi canlandıran ünlü oyuncu Asuman Dabak, eski sezonlarda diziden sürpriz şekilde ayrılmıştı. Dizinin hayranlarının sevdiği karakterlerden biri olan Pakize de yeni sezonda Leyla ile Mecnun'a dönüyor.
Dizinin görüntü yönetmeni Barbaros Engin de 10 yıl sonra İskender ve Pakize'nin yeniden buluştuğu o anları Instagram'dan paylaştı.
Son Dakika › Magazin › Leyla ile Mecnun dizisine geri döndü! Oyuncu Asuman Dabak, yıllar sonra aynı diziyle ekranlarda olacak - Son Dakika Magazin