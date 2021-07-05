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Leyla ile Mecnun dizisine geri döndü! Oyuncu Asuman Dabak, yıllar sonra aynı diziyle ekranlarda olacak - Son Dakika

Leyla ile Mecnun dizisine geri döndü! Oyuncu Asuman Dabak, yıllar sonra aynı diziyle ekranlarda olacak

05.07.2021 08:02

Bir döneme damga vuran Leyla ile Mecnun dizisi, yeniden çekilmeye başlandı. Dizinin eski sezonlarında İskender'in eşi Pakize rolünü canlandıran ve daha sonra diziden ayrılan Asuman Dabak diziye geri döndü. Dizide İskender ve Pakize'si ise yıllar sonra yeniden bir arada olacak.

TRT 1'de 2011-2014 yılları arasında yayınlanan absürt komedi türündeki Leyla ile Mecnun dizisi 8 yıl sonra yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Deniz Işın ve Osman Sonant'ın paylaştığı Leyla ile Mecnun, yeni sezonuyla Exxen platformunda yayınlanacak.

ASUMAN DABAK YILLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz hafta İstanbul Kireçburnu'nda çekimlerin başlandığı diziye bir oyuncu daha dahil oldu. Dizide Mecnun'un annesi, İskender'in ise eşi Pakize'yi canlandıran ünlü oyuncu Asuman Dabak, eski sezonlarda diziden sürpriz şekilde ayrılmıştı. Dizinin hayranlarının sevdiği karakterlerden biri olan Pakize de yeni sezonda Leyla ile Mecnun'a dönüyor.

Oyuncu Asuman Dabak, yıllar sonra Leyla ile Mecnun dizisine geri döndü

10 YIL SONRA AYNI POZ

Dizinin görüntü yönetmeni Barbaros Engin de 10 yıl sonra İskender ve Pakize'nin yeniden buluştuğu o anları Instagram'dan paylaştı.

Oyuncu Asuman Dabak, yıllar sonra Leyla ile Mecnun dizisine geri döndü
Oyuncu Asuman Dabak, yıllar sonra Leyla ile Mecnun dizisine geri döndü
Leyla ile Mecnun dizisine geri döndü! Oyuncu Asuman Dabak, yıllar sonra aynı diziyle ekranlarda olacak

Asuman Dabak, Osman Sonant, İskender, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Leyla ile Mecnun dizisine geri döndü! Oyuncu Asuman Dabak, yıllar sonra aynı diziyle ekranlarda olacak - Son Dakika Magazin


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