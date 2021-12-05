Leyla ile Mecnun dizisinin 'Hırsız Yavuz'u gerçek oldu - Son Dakika

Leyla ile Mecnun dizisinin 'Hırsız Yavuz'u gerçek oldu

Zeytinburnu'nda evden çaldıkları televizyonla güvenlik kameralarına yakalandılar

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda evden hırsızlık yapan iki şüpheli, çaldıkları televizyonla olay yerinden uzaklaşırken güvenlik kameralarına yakalandı. Leyla ile Mecnun dizisindeki 'Hırsız Yavuz'u anımsatan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 27 Kasım Cumartesi, 17.30 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki şüpheli daha önceden belirledikleri bir eve girmek için sokağa geldi. Şüphelilerden biri eve girerken, diğer şüpheli sokakta gözcülük yaptı.

'Hırsız Yavuz'u anımsattı

Eve giren şüpheli, bir süre sonra kucağında televizyonla binadan dışarı çıktı. Eve giren şüpheli televizyon ile binadan çıkmasının ardından olay yerinden uzaklaşırken güvenlik kameraları saniye saniye kayıttaydı. Kucağında televizyonla sokakta hızlıca yürüyen şüpheli, Leyla ile Mecnun dizisindeki 'Hırsız Yavuz'u anımsattı.

Şüpheliler polis ekiplerince yakalandı

Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, görgü şahitlerinin ifadesine de başvurdu. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.A. ve C.Ö., polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.