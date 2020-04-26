Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getiriliyor (2) - Son Dakika

UÇAK HAREKET ETTİ

İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen Emrullah Gülüşken için Türkiye'den gönderilen uçak Malmö Sturup Havaalanı'na indi. Negatif basınçlı sedyeyle Gülüşken ambulans uçağa alındı. Gülüşken'in çocukları, Samira, Mahmut ve Emir Ali de aynı uçağa bindirildi. Uçak, TSİ 11.00'da havalandı. Bu arada Sağlık Bakanlığı da Emrullah Gülüşken'in basınçlı sedye ile ambulansa konulmasının görüntülerini paylaştı.

Emrullah Gülüşken'in kızı Samira Twitter hesabından, "Buraya gelen insanlardan, yazıp destek çıkan, durumumuzu soran herkese binlerce kez teşekkür ederiz" dedi. İsveç'te kalan Leyla ise, kendisine verilen maskenin fotoğrafını paylaşarak, "Ülkemizin maske bırakması, ne güzel bir ülkesin sen" ifadelerini kullandı.