AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, İletişim Başkanlığı tarafından Konya'da kurulan Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret ederek, Atatük'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla hazırlanan görseller ile Türkiye'yi yakından ilgilendiren Azerbaycan'ın Karabağ zaferiyle ilgili bilgi ekranı gösterimini izledi.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Abdurrahman Fidancı'dan bilgi alan Usta, farklı tarihi temaların işlendiği Dijital Gösterim Merkezi'ni gençlerin ve çocukların muhakkak ziyaret etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Vefatının 82. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.

"Can Azerbaycan'ın zaferini kutluyorum"

Türkiye'yi yakından ilgilendiren kardeş ülke Azerbaycan'ın, Karabağ zaferi hakkındaki bilgi ekranı görseliyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Usta, şunları kaydetti:

"Öncelikle can Azerbaycan'ın Karabağ zaferini kutluyorum. Kendi vatan toprağı Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtararak bir destan yazdılar. Yüzyıllardır Azerbaycan'ın vatan toprağı olduğu herkes tarafından bilinen Dağlık Karabağ, Ermenistan'ın uyduruk mitolojik gerekçeleriyle işgal altındaydı. Ermenistan'ın her şımarıklığına dünya devletleri sürekli göz yumuyordu. Azerbaycan Türkü'nün bu saldırı ve oyalama girişimlerine daha fazla dayanacağını düşünenler yanıldığını anladı. Türkiye her daim Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur. Bugün yanındadır ve yarın da olacaktır. 'İki Devlet Bir Millet' düsturunun sadece slogandan ibaret olmadığını bütün dünya görmüş oldu. Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine alçakça saldırıları ve dünya kamuoyunun bu saldırılar karşısındaki utanç verici sessizliği Azerbaycan'ın kararlılık ve azmini artırdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye, Dağlık Karabağ'ın tamamında şanlı Azerbaycan bayrağı özgürce dalgalanana kadar Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir."

Ziyaretinde Usta'ya, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de eşlik etti. İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Fidancı, ziyaretin anısına Usta'ya yayınlardan hediye etti.