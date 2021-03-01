Leyla Tonya, kadınların yüzünü güldürecek!

Tonya, "Birlikte Güçlüyüz" mottosuyla kanser hastası kadınlara ücretsiz kalıcı makyaj uygulaması yapacağını duyurdu.& ; Başlattığı destek hareketi hakkında konuşan iş insanı, "Geçtiğimiz yıllarda bu sancılı süreci yaşamış biri olarak, kanser hastası kadınlarımızın yanında olmak istedim. Bu kapsamda Mart ayı boyunca, her şubemizde hastalığı yaşamış her kadına ücretsiz kalıcı makyaj uygulaması yaparak dökülen kaş ve kirpikleri için üzülmek yerine aynaya baktıklarında kendilerini çok daha iyi hissetmelerine vesile olmayı hayal ediyorum" dedi.



