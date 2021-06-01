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Leyla ve sahibinin azmi sonuç vermeye başladı - Son Dakika

Leyla ve sahibinin azmi sonuç vermeye başladı

01.06.2021 13:29
Leyla ve sahibinin azmi sonuç vermeye başladı, System.String[]

Sahibinin sokakta ölmek üzereyken bulduğu ve kurtardığı Leyla isimli kedi, yakalandığı Feline İnfectious Peritonitis (FİP) hastalığını da yenmek için mücadele etmeye devam ediyor.

Sahibinin sokakta ölmek üzereyken bulduğu ve kurtardığı Leyla isimli kedi, yakalandığı Feline İnfectious Peritonitis (FİP) hastalığını da yenmek için mücadele etmeye devam ediyor.

İlk sahipleri tarafından oyun oynamadığı gerekçesiyle sokağa bırakılan ve yakalandığı hastalıktan şimdiki sahibinin tedavi ettirmesi sonucu kurtulan Leyla isimli kedi, son olarak yakalandığı ölümcül Feline İnfectious Peritonitis hastalığına karşı da ilerleme kaydediyor. Sosyal medyada "leylathefipwarrior" adıyla başlattığı dayanışma kampanyasıyla hayvan severlerin desteğini toplayan Leyla'nın sahibi Taylan Özgür, yalnızca yurt dışından temin edilebilen GS-44 isimli ilaç ile tedaviyi sürdürüyor. Bu ilaçla hayata tutunmaya devam eden Leyla isimli kedi, tedaviye başlamadan önceki kilo ve iştah kaybı, yürüyememe ve dengesizlik gibi sorunların üstesinden gelerek yeniden kilo almaya ve yürümeye başladı. Sahibi Taylan Özgür, 84 günlük tedavinin neredeyse yarısına geldiklerini ve tedavinin bundan sonraki dönemde daha kritik ve önemli olduğunu dile getirdi.

"Tedaviyi aksatmamak için dayanışmayı büyütmemiz gerekiyor"

Leyla'nın son durum hakkında konuşan Taylan Özgür, FİP hastalığına yakalandığı ilk zamana göre belirgin bir ilerlemenin olduğunu ifade etti. Fakat dengesizlik problemlerinin yeniden nüksetmesiyle birlikte doz arttırmaları gerektiğini ifade eden özgür "GS-44 ilacının bir tüpü 100 dolar civarı ve bir şişeden ancak iki günlük doz çıkıyor. Tedavi için tek alternatif bu ilaç. Leyla çok ilerleme kaydetti, dengesizlik hariç bütün sıkıntıları büyük ölçüde kayboldu ve 700gram kilo aldı. Ancak tedaviye ara vermemiz bu olumlu gelişmelerin yok olmasına ve en baştaki kötü duruma yeniden dönmemize neden olur. Bu durumu yaşamak istemiyoruz, bize ulaşıp dayanışma gösteren birçok insanın emeği ve desteğiyle buraya kadar geldik. Dayanışmayı büyüterek hastalığı birlikte aşacağımıza inanıyorum. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Leyla ve sahibinin azmi sonuç vermeye başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Leyla ve sahibinin azmi sonuç vermeye başladı - Son Dakika


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