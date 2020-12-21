Leyla'yı öldürmekten ceza alan amcasına istinaftan beraat istemi - Son Dakika

Leyla'yı öldürmekten ceza alan amcasına istinaftan beraat istemi

21.12.2020 18:19
Leyla'yı öldürmekten ceza alan amcasına istinaftan beraat istemi, System.String[]

AĞRI'da, kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezası verilen amca Yusuf Aydemir'le ilgili karar Erzurum Bölge Adliye...

AĞRI'da, kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezası verilen amca Yusuf Aydemir'le ilgili karar Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından bozularak, beraatini talep etti. 1'inci Ceza Dairesi istinaf kararında Yusuf Aydemir'in tahliyesine karar verdi.

Ağrı Kent merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı için geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018 tarihinde kayboldu. Tüm Türkiye'nin seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulundu. Leyla'nın ölümünün ardından, başlatılan soruşturma kapsamında 2'si Leyla'nın öz amcası olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı.

AMCA CEZA ALDI, 6 SANIK BERAAT ETTİAğrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2 Ekim günü görülen karar duruşmasında amca Yusuf Aydemir, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Amca Musa Aydemir, baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun, Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise beraat etti. Yusuf Aydemir'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.ATILI SUÇLARDAN AYRI AYRI BERAATİNEAğrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde bugün görüldü. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi istinaf kararında ceza verilen amca Yusuf Aydemir'in atılı suçlardan ayrı ayrı beraatini istedi. Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Sanık Yusuf Aydemir'in aşamalardaki inkara yönelik ve aksi ispat edilemeyen savunmaları, mağdur, katılan ve tanık beyanları, olay nedeniyle düzenlenen tutanak içerikleri, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporlar ve tüm dosya kapsamına göre, sanık Yusuf Aydemir'in üzerine atılı suçları işlediğine dair mahkümiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin delil elde edilemediğinden atılı suçlardan ayrı ayrı beraatine ve karar kesinleştiğinde dava konusu olay kapsamında gerçek fail veya faillerin tespiti hususunda gereğinin takdir ve ifası amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına karar verilmesi gerekirken, atılı suçlardan yazılı şekilde mahkümiyetine karar verilmesi."Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, diğer sanıklar hakkında verilen beraat kararlarını da bozdu. TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Bu arada Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin kararından sonra Elazığ Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yusuf Aydemir'in tahliyesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.


- Erzurum
Leyla'yı öldürmekten ceza alan amcasına istinaftan beraat istemi
Leyla'yı öldürmekten ceza alan amcasına istinaftan beraat istemi
Leyla'yı öldürmekten ceza alan amcasına istinaftan beraat istemi

Erzurum, Karar, Ağrı, Ceza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Leyla'yı öldürmekten ceza alan amcasına istinaftan beraat istemi - Son Dakika


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