Leyleğin yardımına ekipler yetişti - Son Dakika
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Leyleğin yardımına ekipler yetişti

22.07.2022 16:00

Leyleğin yardımına ekipler yetişti Leylek yuvasına ekiplerin desteğiyle kavuştu Bursa'da leyleğin yardımına UEDAŞ yetişti.

Leyleğin yardımına ekipler yetişti

Leylek yuvasına ekiplerin desteğiyle kavuştu

BURSA - Bursa'da leyleğin yardımına UEDAŞ yetişti. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medyada leyleğin görüntülerini paylaşınca UEDAŞ ekiplerinden müdahale gecikmedi. Harekete geçen ekipler, hummalı çalışmayla leyleğin yuvasını daha güvenli hale getirdi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar köyünde bir elektrik direğine leylek yuva yaptı. Elektriğe bağlı hatların yuvayı bozduğunu fark eden yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Durumu gören UEDAŞ ekipleri hemen harekete geçti. Adrese gelen ekip korunak yapmak için kolları sıvadı. Ekipler, yapılan korunağı elektrik direğinin üzerine monte ettikten sonra yuvayı korunağın üzerine yerleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonunda leyleğin yuvası güvenilir hale getirildi.

Hayvan sever vatandaş Osman Önel, "Buradaki elektrik direğine yuva yapmaya çalışıyordu. Zavallı hayvan ne yazık ki direğe tutunamıyordu. Biz de UEDAŞ'a telefon etmeye karar verdik. Allah razı olsun o ekip de sesimizi duydu. Buradaki gereken işlemi yerine getirmek için kolları sıvadılar. Bizler de bir hayvan sever olarak bundan çok büyük mutluluk duyduk" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Bursa, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Leyleğin yardımına ekipler yetişti - Son Dakika

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