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Leyleğin 'yavru' nöbeti

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde göç sırasında uğradığı yuvada 4 yavru dünyaya getiren leylek, yavrularının başında gün boyu nöbet tutuyor.

Leyleğin 'yavru' nöbeti, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde göç sırasında uğradığı yuvada 4 yavru dünyaya getiren leylek, yavrularının başında gün boyu nöbet tutuyor. Beton elektrik direği üzerindeki yuvanın göç eden leyleklere 25 yıldır ev sahipliği yaptığını belirten köylüler, annelerinin yavrularına uçmayı öğreteceği günü merakla bekliyor.
Uzun süre yuvadaki, yavru leylekleri görmek için çalışan köylülerin merakını, drone ile yapılan çekimler giderdi. Çekimleri izleyen köylüler, yuvadaki 4 yavruyu ilk kez görme fırsatı bulurken yavruların ilk uçuşlarını izlemek için gün saymaya başladı.
Kutluoba Köyü Muhtarı Zafer Sezer, leyleklerin 25-30 yıldan bu yana havaların durumuna göre Mart sonuna doğru veya Nisan başında köye gelerek, elektrik direği üzerindeki yuvayı onarıp burada yaşadığını söyledi. Muhtar Sezer, "Burada yumurtluyor ve bu sıralarda da yavruları çıkıyor. Şu an henüz uçmuyorlar. 10-15 gün sonra annesi mi babası mı bilmiyoruz ama uçuş eğitimi vermeye başlayacak" dedi.
Köyde yaşayan Halit Şen ise leyleğin Mart ayı sonlarına doğru köye geldiğini belirterek "Bu yıl kaç yavru olduğunu bilmiyorduk. Drone görüntüleri sayesinde 4 yavru olduğunu gördük. Bir süre sonra uçmaya başladıklarında daha net göreceğiz" diye konuştu.

- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:55 Kaynak: DHA
Bayramiç, Çanakkale, Güncel
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