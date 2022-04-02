Leylek ailesi yuvasına döndü, fabrika üretime ara verdi - Son Dakika

Leylek ailesi yuvasına döndü, fabrika üretime ara verdi

Sivas'ta uluslararası ticaret yapan bir sanayi kuruluşunun ünitelerinden birinin bacasında yuva yapan leylekler için, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bacanın faaliyeti durduruldu

SİVAS - Sivas'ta uluslararası ticaret yapan bir sanayi kuruluşunun ünitelerinden birinin bacasında yuva yapan leylekler için, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bacanın faaliyeti durduruldu.

Türkiye'nin önemli ağır sanayi kurumlarından biri olan ve dünyada kam mili üretiminde ilk sıralarda yer alan ESTAŞ, yıllardır göçmen leylek ailesine ev sahipliği yapıyor. Kentte baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla leylek ailesi fabrikanın bacasına kurmuş oldukları yuvalarına geri döndü. Yaklaşık 16 yıldır bacada oluşturdukları yuvada yaşayan leylek ailesi çalışanlar tarafından da seviliyor. Firma leyleklerin zarar görmemesi için ise yuva olan bacanın faaliyetine ara verdi.

"Tarihlerini şaşırmıyor"

ESTAŞ Döküm Fabrikası Müdürü Murat Aydın," Leylekler geldikleri zaman biz fabrikamızın kazanlarını kapatıyoruz. Dolayısıyla burada ortaya çıkan karbon monoksit ve diğer gazlardan zarar görmesin diye, daha iyi bir ortamda yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bu sene bir hafta erken geldiler. Hatta leylekler geldikten sonra kar yağdı, kış oldu ama onlar tarihlerini şaşırmıyor. Bizim havalar biraz kötü gittiği için leylekler bir hafta kadar Sivas'ın soğuğunu yediler" dedi.