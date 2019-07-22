Leylek, buğday hasadı yapan çiftçinin peşinden ayrılmadı
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SİVAS'ın Gölova ilçesinde çiftçilik yapan Şükrü Keleş'in (58) buğday hasadı yaptığı sırada peşinde dolaşan leylek, görenlerin ilgisini çekti.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:01 Kaynak: DHA
SİVAS'ın Gölova
ilçesinde çiftçilik yapan Şükrü Keleş'in (58) buğday hasadı yaptığı sırada peşinde dolaşan leylek, görenlerin ilgisini çekti.
İlçeye bağlı Dikköy'de, buğday ekili tarlasında hasat yapan Şükrü Keleş'e, köy yakınlarında yuvası bulunan leylek de eşlik etti. Traktörün buğday saplarını sürükleyerek toplamasıyla ortaya çıkan çekirge ve böcekleri yiyen leyleğin, bulduğu böcekleri yuvadaki yavrularına da götürdüğü görüldü.
Leyleğin ilgisinden memnun olduğunu söyleyen çiftçi Keleş, "Leylek bana tarlada eşlik ediyor. Buraya geldiğim zaman o da kısa bir süre sonra peşimden geldi. Şimdi tarlada beni takip ediyor. Ben biçtiğim buğdayları toplarken, o da altından çıkan çekirgeleri toplayıp yiyor. Tarlada olması, bana eşlik etmesi benim için de şenlik. En azından canım sıkılmadan çalışıyorum" dedi.
Bir süre daha tarlada Keleş'i takip eden leylek, çevrede ona yaklaşanları fark edince uçarak yuvasının yolunu tuttu.
- Sivas
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