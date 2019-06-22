Leylek Köyü’nde festival coşkusu
1 saat önce
Karacabey Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan 'Uluslararası Leylek Festivali', 'Leylek Köyü' olarak bilinen Karacabey'e bağlı Eskikarağaç Mahallesi'nde bugün başlıyor.
Karacabey Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:03
tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan 'Uluslararası Leylek Festivali', 'Leylek Köyü' olarak bilinen Karacabey'e bağlı Eskikarağaç Mahallesi'nde bugün başlıyor.
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