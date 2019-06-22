Son Dakika Haberleri: Leylek Köyü’nde festival coşkusu
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Leylek Köyü’nde festival coşkusu

1 saat önce

Karacabey Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan 'Uluslararası Leylek Festivali', 'Leylek Köyü' olarak bilinen Karacabey'e bağlı Eskikarağaç Mahallesi'nde bugün başlıyor.

Leylek Köyü’nde festival coşkusu , System.String[]
Karacabey Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan 'Uluslararası Leylek Festivali', 'Leylek Köyü' olarak bilinen Karacabey'e bağlı Eskikarağaç Mahallesi'nde bugün başlıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:03 
Karacabey, Karacabey Belediyesi, Ekonomi
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