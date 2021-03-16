Leylek Köyü'nde yuvalar dolmaya başladı - Son Dakika

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne, baharın habercisi leylekler gelmeye başladı.
Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi'nde, çok sayıda leylek yuvasına ev sahipliği yapan ağaçlık alan "Leylek Köyü" diye adlandırılıyor.
Havaların ısınmaya başlamasıyla yola çıkan leylekler, yuvaları doldurmaya başladı. Leylekler ilkbahar ve yaz mevsimlerini deltada geçirecek.
Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'deki 487 kuş türünden 358'ine ev sahipliği yapıyor.
Deltanın en renkli misafirleri leylekleri, gözlem kulelerinden takip etmek mümkün.
Kaynak: AA
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