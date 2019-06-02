Son Dakika Haberleri: 'Leylek Köyü'nün yeni misafirleri uçuşa hazırlanıyor
Son Dakika Güncel Haber

'Leylek Köyü'nün yeni misafirleri uçuşa hazırlanıyor

26 dakika önce

'Leylek Köyü'nün yeni misafirleri uçuşa hazırlanıyor Leylekler yavrularına gözü gibi bakıyorSAMSUN - Samsun'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan 20 dönümlük ormanlık bölge, 900 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor.

'Leylek Köyü'nün yeni misafirleri uçuşa hazırlanıyor
Leylekler yavrularına gözü gibi bakıyor
SAMSUN - Samsun'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan 20 dönümlük ormanlık bölge, 900 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte bölgeye göç eden leyleklerin yavruları büyümeye başladı ve uçuş eğitimlerine 4 hafta kaldı.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan 20 dönümlük ormanlık bölge, 900 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte leylekler geçen sene konakladıkları yuvalarını bulduktan sonra onarıp, eş tutmuştu. Eş tutan leyleklerin yavruları 4 haftalık oldu ve annelerinin yanında geçimlerini sürdürüyorlar. Leylekler, 1 Eylül'den itibaren deltadan ayrılarak Güney Afrika'ya göç edecekler. Türkiye, leylek popülasyonunda dünyada 2. sırada yer alırken, Samsun ise Türkiye'de birinci sırada yer alıyor.
Bafra'nın Doğan Mahallesi'nde 'Leylek Köyü' diye adlandırılan yuvalara nisan ayında gelip üreyen leylekler, ağustostan sonra göç ediyor. Bölgeye turistler ve kuş gözlemcileri de yoğun ilgi gösteriyor. Bölgede leyleklerin rahatlıkla gözlemlenmesi için bir gözlem kulesi de bulunuyor. Konulan tabelalarla leylekler hakkında bilgi verilirken, kuşların doğal ortamlarında rahatsız edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuluyor. 4 hafta önce yumurtalarından çıkan yavrular 4 haftalık bakımın ardından ilk uçuş deneyimlerini yaşayacaklar. Bölge, leyleklerin hareketli olduğu zamanlarda ziyaretçiler tarafından da oldukça rağbet görüyor.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan 15 kuş türü kayıt altına alındı
356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge geçen günlerde ayında araç girişine kapatıldı. Ziyaretçiler, yürüme, bisiklet ya da belediyeye ait resmi araçlarla alanı gezip, hayvanları gözlemleyebiliyor. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15'i görülüp, kayıt altına alındı.
'Leylek Köyü'nün yeni misafirleri uçuşa hazırlanıyor
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:18 Kaynak: İHA
Samsun, Kızılırmak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fiyatların düşmesiyle pazarlara bayram havası geldi Saadet Partisi'nden Bakan Soylu'ya yanıt: Dün dündür, bugün bugündür Hakkari'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 02:44:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Leylek Köyü'nün yeni misafirleri uçuşa hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]