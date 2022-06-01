Leylek "Mecnun" hayvanat bahçesinde tedavi gören "Leyla"sını bırakmıyor - Son Dakika
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Leylek "Mecnun" hayvanat bahçesinde tedavi gören "Leyla"sını bırakmıyor

01.06.2022 11:33
Leylek "Mecnun" hayvanat bahçesinde tedavi gören "Leyla"sını bırakmıyor

Konya'da yaralı eşi tedavi amaçlı hayvanat bahçesinin kapalı bölümüne alınan erkek leylek, dişisini aynı kafesin üzerine yaptığı yuvasında bekliyor.

Konya'da yaralı eşi tedavi amaçlı hayvanat bahçesinin kapalı bölümüne alınan erkek leylek, dişisini aynı kafesin üzerine yaptığı yuvasında bekliyor.

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi içinde yapılan bölümde, leyleklerin bakım, besleme ve tedavileri yapılıyor.

Her sene aynı dönemde bölgeye gelen leyleklerin takibini yapan yetkililer, tedaviye ihtiyaç duyan leylekleri yuvalarından alarak tedavi için Karatay Belediyesi Hayvanat bahçesine getiriyor.

Karatay ilçesindeki yuvasında yaşarken yaralanarak Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesine getirilen eşini bırakmayan erkek leylek de dişisinin bulunduğu kafesin üzerinde yuva inşa etti.

Hayvanat bahçesi çalışanlarının "Leyla" ile "Mecnun" ismini taktıkları leyleklerden serbest dolaşan "Mecnun", eşinin tedavi amaçlı tutulduğu kafesin çevresinden ayrılmıyor.

Görevliler Leylek Mecnun'a ihtiyaç duyduğu zamanlarda yiyecek vererek besliyor ve onu bahçenin serbest dolaşan bir üyesi olarak görüyor.

Leylek Mecnun etraftan topladığı dal parçaları gibi materyaller ile birden çok yuva kurduğu kafesin bulunduğu bölgede eşinin çıkışına hazırlanıyor.

"Bölgemizde misafirimiz olan bir leylek çiftiydi"

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Abdurrahman Pirinç, AA muhabirine, leylek çiftinin yıllardır bölgeye gelerek yuvalarında birlikte yaşadığını söyledi.

Bu leyleklerden dişi olanının yaralı halde kendilerine getirildiğini ifade eden Pirinç, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda bölgemizde misafirimiz olan bir leylek çiftiydi. Kafes içine aldığımız dişi leyleğin tedavisi tamamlanıp bıraktığımız da geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda bölgemizde yuva yapıp civcivlerini büyüterek Afrika'ya yola çıkacaklar. Rehabilite amaçlı tuttuğumuz leylekler tedavi olduktan sonra uçabilecek seviyedeyseler biz bunları doğal ortamlarına bırakıyoruz. Leylek çiftimizden erkek olanı uzun zamandır burada olduğu için hayvanat bahçesini kendi evi gibi görüyor. Etraftaki gölet ve parklardan dallar toplayarak yuva yapıyor. Kafes içindeki leylekler beslenirken kafes dışında kalan leyleği de besliyoruz."

"Leylek odası Osmanlı döneminden miras aldığımız bir geleneği sürdürüyor"

Pirinç, Osmanlı zamanında kurulan "Gurabahane-i Laklakan" isimli merkezin göç ederken yaralanan leylekleri tedavi etmek ve göç yollarına tekrar koymak için Bursa'ya inşa edildiğini hatırlattı.

Karatay Hayvanat Bahçesi içinde de benzer bir bölüm bulunduğunu vurgulayan Pirinç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Göç yolları üzerinde olan veya bölgede yaşayan yabani hayvanların birçok yırtıcı, kanatlı veya memeli türündeki hayvanların rehabilitesi için 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Süreç içinde leylekleri de yaban hayatı içinde tedavi altına alıyoruz. Buradaki leylek odası Osmanlı döneminden miras aldığımız bir geleneği sürdürüyor. O dönemde göç yolları üzerindeki düşkün leyleklere misafirlik etmesi için ecdat yüksek yerlere 'Gurabahane-i Laklakan' adı verilen alanlar inşa edip, buralarda güçten düşmüş hayvanların bakım, besleme ve tedavilerini yapmaktaydı. Hayvanat bahçemiz de bu hizmeti devam ettiriyor."

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Kaynak: AA

Hayvanat Bahçesi, Pirinç, Konya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Leylek 'Mecnun' hayvanat bahçesinde tedavi gören 'Leyla'sını bırakmıyor - Son Dakika


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