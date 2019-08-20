Son Dakika Haberleri: "Leylek ölümleri olmaması için gerekli tedbirler alındı"
Son Dakika Güncel Haber

"Leylek ölümleri olmaması için gerekli tedbirler alındı"

1 saat önce

TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde leyleklerin elektrik akımına kapılarak telef olmasına ilişkin, "Ekipler elektrik direklerinin üzerine yuva platformları koyarak leyleklerin tellerin...

TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde leyleklerin elektrik akımına kapılarak telef olmasına ilişkin, "Ekipler elektrik direklerinin üzerine yuva platformları koyarak leyleklerin tellerin üzerine konmasını engelledi. Leylek ölümleri olmaması için gerekli tedbirler alındı." dedi.
Yel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü gününde ilçeye bağlı Demirli Mahallesi'nde elektrik tellerine konan bazı leyleklerin akıma kapılarak telef olduğunu anımsattı.
Durumun Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi üzerine gerekli çalışmaların hemen yapıldığını anlatan Yel, şöyle konuştu:
"Onlar da duyarlılık gösterdiler. Gelip olay yerinde inceleme yaptıktan sonra iletken olan elektrik hatlarını izole ettiler. Aynı zamanda ekipler elektrik direklerinin üzerine yuva platformları koyarak leyleklerin tellerin üzerine konmasını engelledi. Leylek ölümleri olmaması için gerekli tedbirler alındı."
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Demirli Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta elektrik tellerine konan 15 leylek akıma kapılarak telef olmuştu. Yaralı leylekler ise tedavi için İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderilmişti.
Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hiçbir güvenlik önlemi almadan iskeleye çıkan işçi, izleyenleri korkuttu
5 aylık bebeğini pencereden atmak isteyen alkollü babaya polis engel oldu Siirt'te uyuşturucu tacirleri polise saldırdı: 1 polis yaralı, saldırgan öldürüldü İkinci el araç alanların Eylül ayından itibaren aracı aldığı gün sigorta yaptırması gerekecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 17:12:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Leylek ölümleri olmaması için gerekli tedbirler alındı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]