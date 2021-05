Leylek Oteli sakinleri kuluçka süresi için gün sayıyor - Son Dakika

Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan binlerce kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra Türkiye'ye gelen leylekler, bu yıl da kuluçka döneminin sona ermesi için Kızılcahamam'da bulunan Leylek Oteli'nde gün sayıyor.

Kızılcahamam'da bir iş adamı tarafından yıllar önce yaptırılan Leylek Oteli bu yıl da leylekleri ağırlıyor. Baharın müjdecisi leylekler Afrika'dan ve Orta Doğu'dan Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gelerek yuva yapmaya başladı. 10 bin kilometrelik yolculuğun ardından Türkiye'ye gelen yaklaşık 18 leylek, 35 günlük kuluçka sürelerinin dolmasını bekliyor. Kızılcahamam'ın maskotu olan leylekler ilçe halkı için baharın müjdecisi olurken, ilçeyi ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor. Kızılcahamam'da kuluçka süresini tamamlayan leylekler, sonbaharda tekrar sıcak bölgelere göç edecek. Çift olarak kuluçka sürelerinin dolmasını bekleyen otel sakinleri, drone ile görüntülendi.

Kızılcahamam'ı 'Leylekler Diyarı' olarak nitelendiren ve leyleklerin yuvalarını inşa eden Erdal Kılınç, "Her yılın nisan ayında buraya gelirler. Burada dere var, aynı zamanda kurbağa, gümüş balığı ile besleniyorlar. Her yıl 4 yavru dünyaya getiriyorlar ama daha sonra bir tanesini yuvadan atıyorlar. Leyleklerin genelinde bu var. Ekinlerin biçiminden sonra da hep beraber uçarak geri gidiyorlar" dedi.

Yuvaların yapımında oldukça özendiğini ve bir o kadar da zorlandığını ifade eden Kılınç, "Buranın çatısı kiremitti. Çatıyı değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü fırın bacası, soba bacası olduğu için yıkmak zorunda kaldık. Yuvasız kalmasınlar diye bizde böyle bir işe kalkıştık, ustası benim. Üç, dört ay uğraştık bunun için güzelde bir şey oldu. Bu şekilde Kızılcahamam'a faydalı oldu" diye konuştu.

Artık leylekleri çocukları gibi hissettiklerini dile getiren Kılınç, "Bir nevi çocuklarımız gibiler. Leylekleri videoya çekip çocuklarımıza ve sevdiklerimize gönderiyoruz, aile gibi bir şey oldular aynı zamanda. Gelip görenlerin tepkisi de güzel oluyor bize karşı. Onlar da aynı bizim yaptığımız gibi video çekiyorlar. Onlar gidince burası boş kalıyor. Onlar gidince yazın bittiğini, kışın geldiğini biliyoruz. Bazen yavruları yere düşüyor. Hangi yuvadan düştüğünü bildiğimiz için vinçle geri bırakıyoruz yuvasına. Aynı zamanda bunlara ev yaptıktan sonra Allah'ta bize ev nasip etti, ev sahibi oldum" ifadelerini kullandı.

Her yıl gelen leylek sayısının azaldığına dikkat çeken Kılınç, "Her yıl gelen leylek sayısı düşüyor. 48 ile başladık her geçen yıl, aşağıya doğru düşüyor bu sayı. Besleneceği yerler de kısıtlı, yetiştiremiyor yavruları. Bu yıl ya 16 ya da 18 leylek geldi şu ana kadar. Biz yemleme çalışması yapamıyoruz, veriyoruz almıyorlar. Kendisi yakalaması gerekiyor. Kurbağa, kertenkele, balık, bazen de atık merkezinde etler oluyor, oradan götürüyorlar bu şekilde besleniyorlar" dedi. - ANKARA