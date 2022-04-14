Tekirdağ semalarında geçiş yapan leylek sürüsü kamerada - Son Dakika

Tekirdağ semalarında geçiş yapan leylek sürüsü kamerada

TEKİRDAĞ - Sıcak bölgelere göç eden baharın müjdecisi leylekler sürü halinde Tekirdağ semalarında geçiş kameralara yansıdı.

Avrupa ve Afrika kıtaları arasında mevsimlerin değişimi ile göç halinde bulunan leyleklerin Kuzeye ilerleyişi sürüyor. Yaz mevsimi öncesinde sürüler halinde sıcak bölgelere göç eden leyleklerin göç süreci devam ediyor. Baharın müjdecisi olarak da bilinen leylekler Tekirdağ semalarında geçiş yaparken, kameralara yansıdı. Geniş kanatları ve siyah beyaz renkleriyle görsel şölen sunan uzun gagalar büyük sürüler halinde uçarken birçok kırsal bölgede görüntülendi.

Tekirdağ semalarında leylek sürüsü gösterisini fark eden vatandaşlarda o an sevince boğuldu.