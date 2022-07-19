Son dakika haberi! BURSA-LEYLEK SÜRÜSÜ ANIZ YANGININA NEDEN OLDU - Son Dakika
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Son dakika haberi! BURSA-LEYLEK SÜRÜSÜ ANIZ YANGININA NEDEN OLDU

19.07.2022 05:31

Son dakika haberleri... BURSA'nın İnegöl ilçesinde leylek sürüsünün elektrik tellerine çarpması ile meydana gelen kısa devre sonucu çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde leylek sürüsünün elektrik tellerine çarpması ile meydana gelen kısa devre sonucu çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir Yolu'nda, leylek sürüsünün enerji nakil hattına çarpması ile meydana geldi. Leylek sürüsünün çarpması sonucu kısa devre oluşturan elektrik telleri koparak tarlaya düşünce anız yangınına yol açtı. Alevlerin yayıldığını gören vatandaşlar, durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! BURSA-LEYLEK SÜRÜSÜ ANIZ YANGININA NEDEN OLDU - Son Dakika

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