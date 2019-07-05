Leylek yavruları uçuşa hazırlanıyor
1 saat önce
Muş'a bahar ayında gelmeye başlayan leylekler, göç öncesi ilk kısa uçuşlarını yapmaya başladı.
Muş
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:15 Kaynak: İHA
'a bahar ayında gelmeye başlayan leylekler, göç öncesi ilk kısa uçuşlarını yapmaya başladı.
Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, yumurtlama döneminin ardından sayılarını arttırmaya başladı. Hasköy
ilçesinde bağlı Umurca, Sarıbahçe, Koç ve Aşağı Üçdam köylerinde yuvalayan leylekler, büyük göç öncesi yavrularına uçuş öğretiyor. Leyleklerin bahar ayında geldiğini ifade eden Aşağı Üçdam köyü sakinlerinden Erkan Boz, "Leyleklerin yumurtlama ve yavru çıkarma dönemi oluyor. Yavrularını uçurduktan sonra da bir müddet köyde kalıyorlar. Yaklaşık 4-5 ay buralarda kalıyorlar. Leylekler sıcak bölgeleri seviyorlar. Buralar soğuduktan sonra tekrar sıcak bölgelere göç ediyorlar. Bu civarda da en çok leylek bizim köyümüzde var. Sevgi ve şefkat karşılıklıdır. Leylekler seviliyorlar ki buraya fazla geliyorlar. Bahar ayında kar fazla olduğu için köylülerimiz leylekleri seviyordu. Leyleklerin anneleri yavrularına uçmayı öğretiyorlar" dedi. - MUŞ
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi
Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks yatta eski eşiyle keyif sürüyor
AK Parti'nin kurucusu Şener'den, yeni parti kuracakları konuşulan Babacan ve Davutoğlu'na uyarı