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Leylek yavruları uçuşa hazırlanıyor

9 dakika önce

Leylek yavruları uçuşa hazırlanıyorMUŞ - Muş'a bahar ayında gelmeye başlayan leylekler, göç öncesi ilk kısa uçuşlarını yapmaya başladı.

Leylek yavruları uçuşa hazırlanıyor
MUŞ - Muş'a bahar ayında gelmeye başlayan leylekler, göç öncesi ilk kısa uçuşlarını yapmaya başladı.
Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, yumurtlama döneminin ardından sayılarını arttırmaya başladı. Hasköy ilçesinde bağlı Umurca, Sarıbahçe, Koç ve Aşağı Üçdam köylerinde yuvalayan leylekler, büyük göç öncesi yavrularına uçuş öğretiyor. Leyleklerin bahar ayında geldiğini ifade eden Aşağı Üçdam köyü sakinlerinden Erkan Boz, "Leyleklerin yumurtlama ve yavru çıkarma dönemi oluyor. Yavrularını uçurduktan sonra da bir müddet köyde kalıyorlar. Yaklaşık 4-5 ay buralarda kalıyorlar. Leylekler sıcak bölgeleri seviyorlar. Buralar soğuduktan sonra tekrar sıcak bölgelere göç ediyorlar. Bu civarda da en çok leylek bizim köyümüzde var. Sevgi ve şefkat karşılıklıdır. Leylekler seviliyorlar ki buraya fazla geliyorlar. Bahar ayında kar fazla olduğu için köylülerimiz leylekleri seviyordu. Leyleklerin anneleri yavrularına uçmayı öğretiyorlar" dedi.
Leylek yavruları uçuşa hazırlanıyor
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:16 Kaynak: İHA
hasköy, muş, Yerel
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