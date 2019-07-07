Leylek yavrusunu düştüğü yuvasına itfaiye kavuşturdu
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MUŞ (AA ) - Muş'ta itfaiye ekipleri, cami kubbesindeki yuvasından düşen leylek yavrusunu yerine bıraktı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:57 Kaynak: AA
MUŞ (AA ) - Muş
'ta itfaiye ekipleri, cami kubbesindeki yuvasından düşen leylek yavrusunu yerine bıraktı. Kızılağaç
beldesindeki Merkez Camisi'nin avlusunda uçmaya çalışırken düşen leylek yavrusunu gören gençler, 2 gün besleyip bakımını yaptıkları kuşun yuvasına bırakılması için Muş Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Caminin kubbesine merdiven uzatan ekipler, leyleğin yuvasına kavuşmasını sağladı.
Gençlerden Ramazan Erten
, vücudunda yara ve kırık bulunmayan leyleği itfaiye ekiplerinin yardımıyla yuvasına bıraktıklarını söyledi.
Cami kubbesine 3 yıldır yuva kuran leyleklerin mahallenin simgesi haline geldiğini anlatan Erten, duyarlılıklarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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