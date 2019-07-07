Son Dakika Haberleri: Leylek yavrusunu düştüğü yuvasına itfaiye kavuşturdu
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Leylek yavrusunu düştüğü yuvasına itfaiye kavuşturdu

15 dakika önce

MUŞ (AA ) - Muş'ta itfaiye ekipleri, cami kubbesindeki yuvasından düşen leylek yavrusunu yerine bıraktı.

Leylek yavrusunu düştüğü yuvasına itfaiye kavuşturdu, System.String[]
MUŞ (AA ) - Muş'ta itfaiye ekipleri, cami kubbesindeki yuvasından düşen leylek yavrusunu yerine bıraktı.
Kızılağaç beldesindeki Merkez Camisi'nin avlusunda uçmaya çalışırken düşen leylek yavrusunu gören gençler, 2 gün besleyip bakımını yaptıkları kuşun yuvasına bırakılması için Muş Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Caminin kubbesine merdiven uzatan ekipler, leyleğin yuvasına kavuşmasını sağladı.
Gençlerden Ramazan Erten, vücudunda yara ve kırık bulunmayan leyleği itfaiye ekiplerinin yardımıyla yuvasına bıraktıklarını söyledi.
Cami kubbesine 3 yıldır yuva kuran leyleklerin mahallenin simgesi haline geldiğini anlatan Erten, duyarlılıklarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:57 Kaynak: AA
Kızılağaç, İtfaiye, Muş, Güncel
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