LEYLEK YUVASINA KENTSEL DÖNÜŞÜM - Son Dakika

BURSA'da leylek yuvası için yeni elektrik direği diken UEDAŞ, hummalı bir çalışmayla yuvayı taşıdı.

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., yıllar önce bir leyleğin yuva yaptığı elektrik direği kullanılamaz hale gelince yenisini yaparak yuvayı zarar vermeden taşıdı.

Mahalle sakinlerinden Hilmiye Şahin de, 'Buraya taşındığımızda bu leyleğin yuvası vardı. Bahar aylarında gelir, sonbaharda gider. Geldiğini görünce seviniyoruz. Tek başına geliyor önce eşi gelmeden yuvasını düzeltiyor. Çalı çırpılarla düzelttiği yuvasından yavruları olduktan sonra uçuyor. Her sene 5-10 çubuk ekliyor yuvasına. Hiç zarar gelsin istemedik yuvasına .Bizim leylek şimdi rezidansa taşındı, çok güzel oldu' diye konuştu.