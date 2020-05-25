Leylek yuvasında yangın; anne leylek yuvayı terk etmedi - Son Dakika

ARDAHAN'da, leylek yuvasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Anne leylek, 4 yavrusunun bulunduğu yuvayı terk etmezken, yavrulardan biri telef oldu.

Yangın, sabah saatlerinde Halilefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Leyleğin, eletrik direğinin üzerine yaptığı yuva, rüzgarda savrulan tellerin birbirine çarpması sonucu oluşan kıvılcımlardan tutuştu. Yuvadan çıkan dumanlar üzerine mahalle halkı itffaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yuvaya su sıktı. Çıkan yangında anne leylek son ana kadar yuvayı terk etmedi. Kısa sürede söndürülen yuvadaki 4 yavru leylekten birinin telef olduğu görüldü. Ekipler, kısa süreli koruma altına aldıkları yavruları yuvayı onardıktan sonra yerlerine bıraktı.