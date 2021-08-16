Üye Girişi
Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda - Son Dakika

Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda

16.08.2021 09:46
Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda, System.String[]

SÜRÜLER halinde mart ayında Afrika'dan çıkıp, Hatay'dan Anadolu'ya, İstanbul ve Trakya üzerinden de Avrupa ve Balkanlar'a leyleklerin sonbahar göçü başladı.

SÜRÜLER halinde mart ayında Afrika'dan çıkıp, Hatay'dan Anadolu'ya, İstanbul ve Trakya üzerinden de Avrupa ve Balkanlar'a leyleklerin sonbahar göçü başladı. 16 yıldır leylek göçünde sayımlar yapan Fikret Can (76), ilkbaharda 500-600 bin leyleğin göç ettiğini, yavrularının büyümesiyle yeniden Afrika'ya dönüşe geçen leyleklerin sonbahar göçü dönemindeki sayılarının ise 900 bin- 1 milyonu bulduğunu açıkladı.

Trakya'dan Hatay'a kadar olan göç yolundaki şehirlerin semalarında, bugünlerde binlerce leyleği görmek mümkün. Uzun yıllardır leylek göçlerini gözlemleyen ve fotoğraflayan Emine Turhan Tekin, sonbahar göçünün, temmuz ayının son günlerinde başladığını ve eylül ayı sonuna kadar sürdüğünü açıkladı. Tekin, "Göç başlarken görebildiğimiz leylek grupları küçük gruplardır. Asıl kalabalık ve büyük gruplar ağustos ortalarından ağustos sonuna kadar gözlemlenebilir. Göçün başlama ve bitme zamanı, popülasyona göre farklılık gösterir" dedi.

'GECELERİ DİNLENİYORLAR'Sonbaharda üreme alanından kalkan leylek sürülerinin, kışı geçirmek üzere Afrika'ya gittiğini belirten Tekin, "İlkbaharda ise kışı geçirdikleri Afrika'dan yola çıkar ve üreme alanlarındaki yuvalarına geri dönerler. Göç süresi, üreme alanı ile kışlama alanı arasındaki mesafe, yaşadığı bölgenin iklim koşulları, yavruların yumurtadan çıkma zamanı, göç güzergahındaki besinlerin bol ya da kıt olması gibi etkenlere bağlıdır. Göç sırasında, gündüzleri kara üzerinde uçan leylek, geceleri dinlenir" diye konuştu.'GENÇLERDE YÜZDE 80'E YAKIN BÜYÜK KAYIP'İlk kez göçe katılan gençlerin ancak yüzde 20 kadarının doğduğu topraklara geri dönebildiğine işaret eden Tekin, "Diğerleri gidiş dönüş yollarındaki zor koşullara yenik düşer, ölür. Gençlerde yüzde 80'i bulan bu büyük kayıp, erişkinlerde yüzde 40 civarındadır. Bu nedenle, yeni genç bireylerin katıldığı sonbahar göç nüfusu, ilkbahar göç nüfusuna oranla, göz ardı edilemeyecek kadar fazladır" dedi. 'HERKESİN GÖZÜ GÖKYÜZÜNDE OLSUN'16 yıldır leylek göçünde sayımlar yapan, yaralı leylekleri tedavi ettiren ve 'leylek baba' olarak bilinen Fikret Can ise sonbahar göçünün en yoğun döneminin 20 ile 31 Ağustos arası olduğunu söyledi. Leyleklerin geri dönüş yolculuğunun Türkiye'de Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, İzmit, Yalova, Bursa, Eskişehir, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Hatay'dan güneye yaşandığını anlatan Can, "Özellikle bu güzergahlarda bugünlerde herkesin gözü gökyüzünde olsun. On binlerce leyleği görmek mümkün" diye konuştu.'EN DAR GEÇİT GÜZELCE- TEPEKENT ARASI''Sonbahar göçü' olarak adlandırılan Afrika yolculuğunun en muhteşem gözlemlendiği yerin İstanbul'da Büyükçekmece'nin Güzelce ile Tepekent arasındaki 4 kilometrelik dar geçit olduğunu kaydeden Can, "Bu bölgenin dünyada eşi ve benzeri yok. Sonbahar göçünde kuzey rüzgarları güçlü olduğundan hepsi neredeyse Marmara kıyılarına yığılır ve en yoğun görüldüğü alan Güzelce- Tepekent arasındaki 4 kilometrelik dar geçit" dedi.SONBAHAR GÖÇÜ 1 MİLYONU BULUYORHer yıl leylek göçünde sayımda yaptıklarını belirten Can, ilkbaharda İstanbul üzerinden Avrupa ve Balkanlar'a yaklaşık 500-600 bin leyleğin göç ettiğini, 120 günlük kuluçka dönemi ve yavrularının büyümesiyle yeniden Afrika'ya dönüşe geçen leyleklerin sonbahar göçü dönemindeki sayılarının ise 900 bin- 1 milyonu bulduğunu açıkladı.'GÖÇ YOLLARINI DENİZLER BELİRLER'Leyleklerin deniz üstünde 23 kat daha fazla enerji harcaması nedeniyle göç yollarının denizlerle sınırlı olduğunu da belirten Can, "Süzülerek uçan büyük kuşların göç yollarını denizler belirler diyebiliriz. Bu temel ilke aynı zamanda, leyleklerin İstanbul Boğazı'nı geçerken neden ilkbahar göçünde farklı, sonbahar göçünde farklı güzergahlar izlediğini de net bir şekilde açıklar. Kışı Afrika'da geçiren leyleklerin ilkbahar göçündeki hedefi Avrupa kıtasındaki yuvalarına varmaktır. Sürülerin ana yönü kuzeydir" dedi.'İLKBAHARDA YOĞUNLUK SARIYER'DE'İlkbaharda Hatay sınırlarından ülkeye giriş yapan sürülerin karşısına, kuzeye doğru ilerlerken Karadeniz engelinin çıktığını belirten Fikret Can, "Bu nedenle sola, batı yönüne dönerler, İstanbul Boğazı'ndan Avrupa'ya ulaşır ve Karadeniz sahil şeridini izleyerek yola devam ederler. Bu nedenle ilkbahar göçünde ana güzergah İzmit- İğneada arasında kalan Karadeniz sahil şerididir. İlkbahar göçünün izleneceği en güzel yer Sarıyer ve civarıdır" diye konuştu.'SONBAHAR GÖÇÜNÜN YÖNÜ GÜNEY'Sonbahar göçünde ise hedefin Afrika olduğunu kaydeden Can, şöyle konuştu:

"Sürülerin ana yönü bu kez güneydir. Ağustos başından itibaren Balkanlar üzerinden ülkemize giriş yapan leylek sürülerinin önüne bu kez Marmara Denizi engeli çıkar ve doğu yönüne kıvrılır ve sahil şeridini izleyerek İstanbul Boğazı'ndan Anadolu'daki geliş rotasını izleyerek Afrika'ya devam ederler. Bu nedenle sonbahar göçünde ana güzergah Tekirdağ- İstanbul Boğazı arasında kalan Marmara Denizi sahil şerididir. Sonbahar göçünün izleneceği en güzel yer, Güzelce-Tepekent arası ve civarıdır."


Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda
Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda
Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda
Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda
Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda
Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda
Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda
Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda
Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda
Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda
Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda
Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda
Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda
Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda
Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda

İstanbul, Sonbahar, Afrika, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Balıkçı barınağında yangın tehlikesi! Alevlerin içinde kalan 4 tekne kullanılamaz hale geldi 10:14 Balıkçı barınağında yangın tehlikesi! Alevlerin içinde kalan 4 tekne kullanılamaz hale geldi Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin 09:42 Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek 09:30 Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı 09:09 Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Ata Demirer, hastanelik oldu! Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası bileğinden operasyon geçirdi 08:49 Ata Demirer, hastanelik oldu! Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası bileğinden operasyon geçirdi Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk 07:45 Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk
Trump, Afganistan'da yaşananlardan dolayı Biden'ı istifa etmeye çağırdı 01:55 Trump, Afganistan'da yaşananlardan dolayı Biden'ı istifa etmeye çağırdı Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani'den ilk açıklama: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim 22:57 Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani'den ilk açıklama: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim

Son Dakika Haberleri
10:19 Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı
10:10 Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi
09:52 Son Dakika: THY, Afganistan'a tarifeli uçuşlarI iptal etti!
09:42 Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin
09:38 Younes Belhanda'nın serisi bozuldu! Fenerbahçe'ye karşı ilk kez maç kaybetti
09:30 Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek
09:09 Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı
09:07 Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için izdiham yarattı
08:48 Ata Demirer, hastanelik oldu! Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası bileğinden operasyon geçirdi
08:20 Hande Yener, trafik nedeniyle geç kaldığı konserine otostop çekerek ulaştı
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı         
10:19
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Younes Belhanda'nın serisi bozuldu! Fenerbahçe'ye karşı ilk kez maç kaybetti Younes Belhanda'nın serisi bozuldu! Fenerbahçe'ye karşı ilk kez maç kaybetti         
09:39
Bursalı tiyatrocu, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü Bursalı tiyatrocu, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü         
09:19
Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için izdiham yarattı Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için izdiham yarattı         
09:08
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı         
07:19
Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım         
22:58
Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı         
22:56
Türk vatandaşlarına hakaret edip Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı         
20:56
Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti         
20:46
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Şehrin işlek caddesinde arabanın önünü kestiler! Pusuda baba öldü, oğlu yaralandı Şehrin işlek caddesinde arabanın önünü kestiler! Pusuda baba öldü, oğlu yaralandı         
20:01
Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı         
17:21
Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu. Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu.         
16:23
Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı         
16:05
Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 10:33:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Leylekler, Anadolu üstünden Afrika'ya göç yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement