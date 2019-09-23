Son Dakika Haberleri: Leylekler böyle veda etti
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Leylekler böyle veda etti

45 dakika önce

Kış aylarını geçirmek için daha sıcak bölgelere göç eden leylekler, Karabük semalarında görsel şölen oluşturdu.

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Kış aylarını geçirmek için daha sıcak bölgelere göç eden leylekler, Karabük semalarında görsel şölen oluşturdu.


Havaların soğumaya başlamasıyla yönlerini güneye çeviren leylek sürüsünün muhteşem göçü Karabük'te objektiflere takıldı. Yüzlerce leyleğin sürü halinde gökyüzünde süzülüşü görenleri büyüledi. Karabük semalarından geçen leylekler, havada oluşturdukları görsel şölen sonrası gözden kayboldu. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:13 Kaynak: İHA
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