Leylekler bu mahalleyi çok sevdi - Son Dakika

Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Hörmetçi Mahallesi'nde yaz ayları ile beraber onlarca leylek göç etti. Erciyes 'in eteklerinde bulunan mahallede çoğu direğin üzerine yuva yapan leylekler, güzel görüntüler oluşturdu. Havadan görüntülenen leylekler, yeşilliğin hakim olduğu mahalle ile beraber kartpostalı andırdı.

Leylekler bu mahalleyi çok sevdi

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