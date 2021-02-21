Leylekler gelmeye başladı bile... - Son Dakika

Leylekler gelmeye başladı bile...

21.02.2021 07:35
Leylekler gelmeye başladı bile..., System.String[]

Leyleğin Anadolu'da başka hiçbir coğrafyada olmayan bir anlam ve önemi var. Leyleklerle anılan mekanlar, inançlar, deyimler, masallar, edebiyat eserleri, türküler, şarkılar.

Leyleğin Anadolu'da başka hiçbir coğrafyada olmayan bir anlam ve önemi var. Leyleklerle anılan mekanlar, inançlar, deyimler, masallar, edebiyat eserleri, türküler, şarkılar... Leyleklerin hac için gidilen Mekke'den geçmesi de bu canlıya ayrı bir anlam katıyor Anadolu insanı için. Bu nedenle bu kuşlara büyük saygıyla bakılıyor. Birçok yerde leyleklere 'hacı leylek' ve 'hacı baba' denmesi de bundan. Ayrıca "Leyleğe taş atanın kolu kırılır", "Leyleği havada görürsen bütün yıl gezersin" gibi inançlar leyleklere bir kutsama getirirken doğayı da koruyor. İnsan dostu leyleklerin aile yapısı da şaşırtıcı… Tekeşli yaşayan leyleklerin erkeği tam bir centilmen.

Dişisinden yaklaşık bir ay önce gelerek yuvayı hazırlama işi erkeklerin görevi. Uzun mesafe yolcusu leylekler, kışı Sahra Altı da denilen Orta-Güney Afrika'da ve Hindistan'ın güneyinde geçiriyor. Baharda 500 bini aşkın leylek, sürü halinde kuzeye, Finlandiya'ya kadar olan bölgelere göç ediyor. ve bu göç yolu Anadolu üzerinden geçiyor. Kışlıklarından yola çıkan leyleklerin göçleri 2-4 ay sürüyor ve nihayetinde üreme alanlarına ulaşıyorlar. Halk takvimine göre leyleklerin geliş zamanı (amed-i laklak) şubat sonuyla mart başı gibi gerçekleşiyor. Ancak bu yıl müjde erken geldi, leylekler Anadolu semalarında görülmeye başladı.

Fikret Can

SAYIM EKİPLERİ HAZIR

Fikret Can 15 yıldan fazla bir süredir hayatını leyleklere adamış durumda. Kuş gözlem camiası ona 'Leylek Dede' diyor. Çok fazla kuş gözlemcisinde ve fotoğrafçısında emeği var. Ama en çok da leyleklerde... Bu yıl leylekler erken gelmeye başlamış, bunu göz önünde bulundurarak hazırlıkları da erkene çekmişler. "Sayım ekipleri hazır… Bütün göç yollarını izleyeceğiz" diyen Can, yolda kalmış, yorulmuş, yaralanmış leylekler için de gönüllülerden bir ekip oluşturduklarını söylüyor.

DÜNYADA BENZERİ YOK

Gurabahane-i Laklakan; leylekler başta olmak üzere göçmen kuşların bakım ve tedavisi için 19'uncu yüzyılda Bursa'da kurulmuş ilk hayvan hastanesi. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftanın iki günü 10.00 - 15.00 saatleri arası sahipsiz sokak hayvanlarına hizmet veren Gurabahane-i Laklakan Hayvan Tedavi Bölümü'nde, hekim ve teknikerlerden oluşan profesyonel bir ekip hazır bulunuyor.

BU KÖYDE HER AİLENİN BİR LEYLEĞİ VAR

Türkiye'de leyleklerle anılan birçok mekan var. Bunlardan en dikkat çekicisi Bursa'nın Karacabey ilçesinin Eskikaraağaç Köyü. Köyde 2005'ten beri leylek festivali düzenleniyor. Kullanılmayan köy okulu da leylek evine çevrildi. 2011'de 'Avrupa Leylek Köyü' statüsü verilen köy dünya çapında şöhrete kavuşan bir leyleğe ve arkadaşlığa da ev sahipliği yapıyor. Yaren Leylek ve Adem Amca tam 10 yıldır arkadaşlık ediyor. Samimi halleriyle kalpleri ısıtan ve dostluğun tür tanımadığını insanlığa yeniden gösteren bu masalsı hikayenin belgeseli Uluslararası Prag Film Festivali'nde birincilik ödülü de kazandı. Her ailenin bir leylek evlat edindiği köyde yapılabilecek en büyük hata, bir leyleğe ya da yuvaya zarar vermek. Leyleklerin erken gelmeye başlamasıyla hazırlıklara hız verilen köyde bu yıl yuvaların tamamı yenilendi. Beton direk ve çelik yuva platformlarına alınan yuvalar artık leylekler için daha sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlayacak.

BİNLERCESİ KONAKLIYOR

Leylekler Vadisi, Konya Beyşehir'e bağlı Yeşildağ beldesinin simgesi. Beyşehir Gölü kıyısındaki bölgenin en önemli mesire alanları arasında gösterilen Yeşildağ Mahallesi, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra her yıl ilkbaharda binlerce leyleğin gelip yuva kurduğu bir vadi... Buradaki Leylekler Vadisi doğa ve hayvanseverlerin uğrak yeri. İlkbahardan sonbahara kadar çok sayıda leyleği barındıran Leylekler Vadisi, Beyşehir'e 30 kilometre uzaklıkta.

'APARTMAN' GİBİ...

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki 'Leylek Ormanı' da misafirlerini bekliyor. 7 bin kilometre yol kat edip gelen leylekler, apartmanı andıran 'Leylek Ormanı'na yerleşecek. Bafra Doğanca Mahallesi'nde ağaçlara yaptıkları kat kat yuvalarında her biri 4-5 yavru büyütecek... Yavrular mayısta yumurtalardan çıkmaya başlayacak. 4 haftalık bakımın ardından ilk uçuş deneyimlerini yaşayacaklar. Leylek Ormanı'nda bir gözlem kulesi var. Ziyaretçiler bu noktadan onları izleyebiliyor.

Leylekler gelmeye başladı bile...

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Leylekler gelmeye başladı bile... - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin akıbeti belli oldu Türk pop müziği sanatçısı Serpil Barlas yaşamını yitirdi İsrail'den kritik Pfizer-BionTech aşısı açıklaması: Ölümleri yüzde 98,9 önlüyor Ağırlamadığı dünya yıldızı kalmayan CZN Burak, bu kez Will Smith'i konuk etti Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular
Bakan Soylu'nun Gara açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Dirayet Dilan Taşdemir konuştu Bakan Soylu'nun Gara açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Dirayet Dilan Taşdemir konuştu         
00:42
İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını iddia etti İstanbulspor, Samsunspor maçında kural hatası yapıldığını iddia etti         
00:09
Son Dakika: Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP'linin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söyledi Son Dakika: Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP'linin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söyledi         
23:25
Esra Bilgiç, Orlando Bloom'la Hollywood projesinde rol alacak Esra Bilgiç, Orlando Bloom'la Hollywood projesinde rol alacak         
22:46
Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, "Damat nerede" diye soran CHP'ye dava açılıyor         
19:53
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı         
17:49
Merve Boluğur'dan derin dekolteli iç çamaşırsız cesur poz Merve Boluğur'dan derin dekolteli iç çamaşırsız cesur poz         
17:32
Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi         
16:07
"Hiç estetiğim yok" diyen Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar önceki fotoğrafları bambaşka çıktı         
13:00
"Damadı buluyoruz" deyip seçmenini heyecanlandıran CHP'nin paylaşımı kullanıcılara hayal kırıklığı yaşattı         
12:18
İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi         
11:47
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü         
11:40
Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor         
11:11
Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir         
10:55
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada         
10:42
İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır         
10:21
İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2021 07:38:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Leylekler gelmeye başladı bile... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei