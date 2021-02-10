Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı - Son Dakika

Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı

10.02.2021 15:09

Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı Iğdır'da hava sıcaklığının artması üzerine leyleklerin yuvalarına döndüğü görüldü.

Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı

IĞDIR - Iğdır'da hava sıcaklığının artması üzerine leyleklerin yuvalarına döndüğü görüldü.

Doğu Anadolu bölgesinde soğuk hava hakim olurken, Doğunun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'a ise leylekler gelmeye başladı. Havanın sıcak ve güneşli geçmesi nedeniyle Iğdır'ın simgesi haline gelen leyleklerin yuvalarına yerleştiği görüldü. Kentte bulunan Camilerin kubbeleri ve Iğdır Valiliği çatısında bulunan bacaya yuva yapan leylekler, halkın ilgi odağı oldu. Hava sıcaklığının bariz bir şekilde yükseldiği kentte termometreler 12 derece olarak görüldü.

Havaların sıcak geçmesi nedeni ile leylekleri gören vatandaşlar, baharın müjdecisi leyleklerin yuvarlarına döndüğünü belirttiler.

Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı
Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı
Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı
Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı

Doğu Anadolu, Çukurova, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı - Son Dakika


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