Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı - Son Dakika

- Leylekler Iğdır'a gelmeye başladı

IĞDIR - Bahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte leylekler sürüler halinde Iğdır'a gelmeye başladı.

İklimi ve coğrafi şartlarıyla "Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen Iğdır, her yıl binlerce göçmen kuşu ağırlıyor. Özellikle leyleklerin uğrak mekanı olan Iğdır'da, bahar mevsimin yaklaşması ile birlikte leylekler yuvalarında yer almaya başladı. Yuva için genellikle elektrik direkleri, baca ve Cami üstlerini tercih eden leylekler, Iğdır'ın sembolü olduğu içinde kente ayrı bir hava katıyor. Iğdır'da havaların sıcak gitmesi halinde leylekler 12 ay boyunca Iğdır'dan gitmiyor.