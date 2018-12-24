Leylekler Iğdır'ı Terk Etmiyor

Leylekler Iğdır'ı terk etmiyorIĞDIR - Iğdır'da son günlerde sıcak havanın etkisini arttırması üzerine leyleklerin göç etmediği görüldü.

Leylekler Iğdır'ı terk etmiyor



IĞDIR - Iğdır'da son günlerde sıcak havanın etkisini arttırması üzerine leyleklerin göç etmediği görüldü.

Her yıl binlerce göçmen kuşu ağırlayan ve özellikle leyleklerin uğrak mekanı olan Iğdır'da, bu kış havaların sıcak olmasından dolayı leyleklerin göç etmediği görüldü. Barınmak ve üremek için sürekli olarak sıcak bölgelere göç eden leylekler, Iğdır'da havaların sıcak olmasından dolayı göç etmiyor. Yuva için genellikle elektrik direkleri, baca ve Cami üstlerini tercih eden leylekler, Iğdır'ın sembolü olduğu içinde kente ayrı bir hava katıyor.

Iğdır'da havaların sıcak olduğunu ve halen kar yağmadığını belirten Seher Albayrak isimli vatandaş, "Iğdır'da hava bu yıl çok sıcak ve halen kar yağmadı. Gecen hafta Ağrı'daydık. Iğdır'a çok yakın olmasına rağmen aşırı derecede soğuk, kar yağışı ve kar yağışından dolayı yollar kapanmıştı. Ama Iğdır'da hava o kadar sıcak ki Leylekler halen göç etmedi. Leyleklerin göç etmemesi de bize havaların çok sıcak olduğunu gösteriyor" dedi.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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