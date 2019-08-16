Son Dakika Haberleri: Leylekler İstanbul semalarında
Son Dakika Genel Haber

Leylekler İstanbul semalarında

30 dakika önce

Leylekler İstanbul semalarında Leyleklerin göçü görüntülendiİSTANBUL - Yaz mevsiminin sonunun yaklaşmasıyla birlikte, sürüler halinde sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yolculuğu başladı.

Leylekler İstanbul semalarında
Leyleklerin göçü görüntülendi
İSTANBUL - Yaz mevsiminin sonunun yaklaşmasıyla birlikte, sürüler halinde sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yolculuğu başladı. İstanbul'da adeta görsel şölen gerçekleştirerek göçe başlayan Leylekler görüntülendi.
Her yıl mart ayının son günlerinde Afrika'dan sürüler halinde Avrupa ve Asya topraklarına göç eden ve bu yönleriyle 'baharın müjdecisi' olarak da bilinen leyleklerin, yaz mevsiminin bitimine sayılı günler kala, daha sıcak bölgelere yaptığı yolculuk başladı. Leyleklerin İstanbul semalarında göçe başladığı anlar ise görüntülendi. Ataşehir'de yüzlerce leyleğin ahenkle aynı yöne kanat çırpmasıyla gökyüzünde görsel bir şölen oluştu . O anlarda da vatandaşlar telefonlara sarılıp leyleklerin İstanbul Semalarından göçünü görüntüledi.
İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den 8 partiye yargı paketi çağrısı: Gelin görüşelim
Bahar Şahin, iddialı fotoğrafıyla adından söz ettirmeyi başardı İşe gitmek için araçların başına gelen vatandaşlara şok Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'a geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 09:35:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Leylekler İstanbul semalarında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]