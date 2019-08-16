Leylekler İstanbul semalarında
30 dakika önce
Leylekler İstanbul semalarında Leyleklerin göçü görüntülendiİSTANBUL - Yaz mevsiminin sonunun yaklaşmasıyla birlikte, sürüler halinde sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yolculuğu başladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:05 Kaynak: İHA
Leylekler İstanbul
semalarında
Leyleklerin göçü görüntülendi
İSTANBUL - Yaz mevsiminin sonunun yaklaşmasıyla birlikte, sürüler halinde sıcak bölgelere göç eden leyleklerin yolculuğu başladı. İstanbul'da adeta görsel şölen gerçekleştirerek göçe başlayan Leylekler görüntülendi.
Her yıl mart ayının son günlerinde Afrika
'dan sürüler halinde Avrupa
ve Asya
topraklarına göç eden ve bu yönleriyle 'baharın müjdecisi' olarak da bilinen leyleklerin, yaz mevsiminin bitimine sayılı günler kala, daha sıcak bölgelere yaptığı yolculuk başladı. Leyleklerin İstanbul semalarında göçe başladığı anlar ise görüntülendi. Ataşehir
'de yüzlerce leyleğin ahenkle aynı yöne kanat çırpmasıyla gökyüzünde görsel bir şölen oluştu . O anlarda da vatandaşlar telefonlara sarılıp leyleklerin İstanbul Semalarından göçünü görüntüledi.
CHP'den 8 partiye yargı paketi çağrısı: Gelin görüşelim Bahar Şahin, iddialı fotoğrafıyla adından söz ettirmeyi başardı İşe gitmek için araçların başına gelen vatandaşlara şok Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'a geldi