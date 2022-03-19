LEYLEKLER, KAR VE FIRTINA NEDENİYLE KONYA'DAKİ ARAZİYE İNDİ - Son Dakika
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LEYLEKLER, KAR VE FIRTINA NEDENİYLE KONYA'DAKİ ARAZİYE İNDİ

19.03.2022 16:25

KONYA'da aniden bastıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle göç yolundaki leylekler, kent merkezinde bir araziye kondu.

KONYA'da aniden bastıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle göç yolundaki leylekler, kent merkezinde bir araziye kondu. Yüzlerce leylek belediye ekipleri tarafından balıkla beslendi.

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler, göç yolculukları sırasında aniden bastıran kar ve fırtına nedeniyle bir süre Konya'da durdu. Leylekler, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'ndeki boş araziye kondu. Yüzlerce leyleği karşısında gören mahalle halkı, ekmek ve su verdi. Leyleklerin kent merkezine konduğu ihbarıyla harekete geçen Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise onları balıkla besliyor. Öte yandan belediyenin hayvan ambulansı 'Canbulan' da olası bir olumsuzluk durumunda leyleklere müdahale etmek için bölgede hazır bekliyor. Leylekler bölgeden ayrılana kadar, belediye ekiplerinin beslemeye devam edeceği öğrenildi.

'İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Zeki Tuncer de, leyleklerin cuma günü bölgeye geldiklerini belirterek, "Önce ne yapacağımızı bilemedik ama sonra ekmek, su verdik. Bugün de büyükşehir belediyemiz sağ olsun balık getirdi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Leylekler ayrılıncaya kadar beslemeye devam edeceğiz? dedi.

LEYLEKLER, KAR VE FIRTINA NEDENİYLE KONYA'DAKİ ARAZİYE İNDİ
LEYLEKLER, KAR VE FIRTINA NEDENİYLE KONYA'DAKİ ARAZİYE İNDİ
LEYLEKLER, KAR VE FIRTINA NEDENİYLE KONYA'DAKİ ARAZİYE İNDİ
LEYLEKLER, KAR VE FIRTINA NEDENİYLE KONYA'DAKİ ARAZİYE İNDİ
LEYLEKLER, KAR VE FIRTINA NEDENİYLE KONYA'DAKİ ARAZİYE İNDİ
LEYLEKLER, KAR VE FIRTINA NEDENİYLE KONYA'DAKİ ARAZİYE İNDİ
LEYLEKLER, KAR VE FIRTINA NEDENİYLE KONYA'DAKİ ARAZİYE İNDİ
LEYLEKLER, KAR VE FIRTINA NEDENİYLE KONYA'DAKİ ARAZİYE İNDİ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: LEYLEKLER, KAR VE FIRTINA NEDENİYLE KONYA'DAKİ ARAZİYE İNDİ - Son Dakika
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