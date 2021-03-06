Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü - Son Dakika

Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü

06.03.2021 17:45
Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü, System.String[]

Türkiye'deki 487 kuş türünden 358'ine ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Leylek Ormanı'nın sakinleri, gelmeye başladı.

Türkiye'deki 487 kuş türünden 358'ine ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Leylek Ormanı'nın sakinleri, gelmeye başladı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde leyleklerin yuvalarına döndüğünü belirtti.

Dağlı, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarından ve en büyük deltalarından biri olduğunu vurguladı.

Deltanın, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını ve Türkiye'deki 487 kuş türünden 358'ine ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Dağlı, "554 bitki, 35 balık, 42 memeli hayvan, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türü için yaşam alanı sağlayan, çok sayıda göl, sazlık ve ormanlık alanın yer aldığı delta, önemli kuş göç yollarından biri olup, her yıl binlerce göçmen kuşu ağırlamaktadır." ifadesini kullandı.

Deltadaki yuvalarına dönen kanatlılar için "Hoş geldiniz leylekler" ifadesini kullanan Dağlı, şunları kaydetti:

"Bahar aylarıyla Afrika'dan yola çıkan leylek sürüsü, 7 bin kilometrelik uzun yolculuğun sonunda Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Leylek Ormanı'na gelmeye başladı. Her yıl düzenli olarak ilkbaharda üremek için 950 yuvanın bulunduğu deltaya gelen yaklaşık 1900 leylek, üredikten sonra sonbahara doğru tekrar sıcak ülkelere göç edecekler. Türkiye, leylek popülasyonunda dünyada ikinci sırada yer alırken, Samsun ise Türkiye'de birinci sırada bulunuyor."

Zülkif Dağlı, Türkiye, Samsun, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü - Son Dakika


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