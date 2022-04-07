Leylekler Sarıkamış'a gelse de karla mücadele devam ediyor - Son Dakika
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Leylekler Sarıkamış'a gelse de karla mücadele devam ediyor

07.04.2022 13:20
Leylekler Sarıkamış'a gelse de karla mücadele devam ediyor

Çetin kış şartlarının hakim olduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ilkbahar gelmesine rağmen ekiplerin karla mücadelesi sürüyor.

Çetin kış şartlarının hakim olduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ilkbahar gelmesine rağmen ekiplerin karla mücadelesi sürüyor.

Sarıkamış Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde iş makineleriyle biriken kar kütlelerini temizleme çalışması yapıyor. Kamyonlara yüklenen karlar, boş arazilere dökülüyor.

Kırsalda yaşayan vatandaşlar da evlerinin önünde oluşan kar birikintilerini kendi imkanlarıyla temizliyor. Eriyen karlar sonucu da çayırlık alanlarda göletler oluştu.

Bir taraftan ekiplerin karla mücadelesi sürürken ilçenin farklı bir noktasına ise leylekler gelmeye başladı. Leyleklerin burada yiyecek bulmaya çalıştığı görüldü.

İnönü Mahallesi sakinlerinden 68 yaşındaki Hikmet Yavuz, AA muhabirine, bu sene geçen yıllara göre çok kar yağdığını söyledi.

Evlerin kara gömüldüğünü belirten Yavuz, "Bu seneki gibi hiç kar görmedik. Acayip kar yağdı. Çatıdan kar döküldü, giriş yerlerini kapattı. Ancak buraların karını açtık. Nisan ayının sonuna kadar ancak bu kar kalkar." dedi.

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Sarıkamış, İlkbahar, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Leylekler Sarıkamış'a gelse de karla mücadele devam ediyor - Son Dakika


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