Leylekler Vadisi, konuklarını ağırlıyor - Son Dakika

KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki Leylekler Vadisi, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan leylek kolonisini barındırıyor. Afrika'dan binlerce kilometre kanat çırparak vadiye gelen leylekler, ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıyor.

Afrika'dan Nil Vadisi üzerinden gelen yaklaşık 2 bin 500 leylek, Beyşehir ilçesi Yeşildağ ve Adaköy bölgesinde, Anamas Dağı eteklerindeki ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıyor. Leyleklerin Beyşehir'e gelmesinin nedeni ise göl nedeniyle sulak alan olması ve topraklarının besin bulmaları için verimli olmasından kaynaklanıyor. Vadide halkla iç içe yaşayan leylekler, özellikle mahalledeki çocukların ilgisini çekiyor.

'TÜRKİYE'DE ENDER YERLERDEN'