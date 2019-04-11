Leylekler Vadisi'nin Konukları Geldi

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Leylekler Vadisi, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan leylek kolonisine ev sahipliği yapıyor.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Leylekler Vadisi, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan leylek kolonisine ev sahipliği yapıyor. Afrika'dan binlerce kilometre kanat çırparak, gelen leylekler, ardıç ağaçlarında kuluçkaya yattı.



Afrika'dan, Nil Vadisi üzerinden gelen leylekler, Beyşehir ilçesinin Yeşildağ ve Adaköy bölgesinde, Anamas Dağı eteklerindeki ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıyor. Leylekler, kuş gözlemcileri ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Ankara Doğal Denge Derneği Yönetim Kurulu üyesi Nevzat Ağaoğlu, Leylekler Vadisi'nin yaklaşık 2 bin 500 leyleğe ev sahipliğini yaptığını söyledi.



Dernek olarak bölgedeki leylekleri korumak için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Ağaoğlu, "Burada ardıç ağaçları üzerinde 26 leylek yuvası var. Dar alanda, bu kadar yoğun bir yuvanın olduğu başka bir yer görmedim. Leyleklerin sağlıklı üreyebilmeleri ve yaşayabilmeleri için maruz kaldıkları tehlikeleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu tehlikelerden bir tanesi elektrik telleri, bir tanesi de kirlilik. Geçen yıl proje kapsamında, elektrik tellerini izole ettik. Bu yıl da elektrik direklerinin üzerine yapay yuvalar yaptık" diye konuştu. Nevzat Ağaoğlu, leyleklerin Beyşehir'e gelmesinin nedenin, göl nedeniyle sulak alan olması ve topraklarının besin bulmaları noktasında verimli olmasından kaynaklandığını belirtti. - Konya

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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