Leylekler Vadisi'nin konukları geldi - Son Dakika

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Leylekler Vadisi, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan leylek kolonisine ev sahipliği yapıyor. Afrika'dan binlerce kilometre kanat çırparak, gelen leylekler, ardıç ağaçlarında kuluçkaya yattı.

Afrika'dan, Nil Vadisi üzerinden gelen leylekler, Beyşehir ilçesinin Yeşildağ ve Adaköy bölgesinde, Anamas Dağı eteklerindeki ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıyor. Leylekler, kuş gözlemcileriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Beyşehir Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, leyleklerin havaların ısınmasıyla birlikte hır yıl mart ve nisan ayında vadiye gelmeye başladıkları hatırlattı. Leyleklerin yörede baharın müjdesi olarak da nitelendirildiklerini ifade eden Büyükkafalı, şunları söyledi: