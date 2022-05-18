LEYLEKLER VADİSİ'NİN KONUKLARI KULUÇKAYA YATTI - Son Dakika
Üye Girişi

LEYLEKLER VADİSİ'NİN KONUKLARI KULUÇKAYA YATTI

18.05.2022 10:01

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bulunan, Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinden Yeşildağ Leylekler Vadisi'nin konukları, kuluçkaya yattı.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bulunan, Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinden Yeşildağ Leylekler Vadisi'nin konukları, kuluçkaya yattı. Anamas Dağı eteklerindeki ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanan leylekler, kuş gözlemcileriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, '50'ye yakın yuva var ama bu bölge ve Adaköy bölgesinde 10 bine yakın leyleğin geldiğini ve en az 2 misli olarak dönüş yapmaya devam ettiğini biliyoruz' dedi.

Beyşehir ilçesinde bulunan Yeşildağ Leylekler Vadisi, Türkiye'nin en büyükleri arasında olan leylek kolonisine ev sahipliği yapıyor. Afrika'dan binlerce kilometre kanat çırparak gelen leylekler, ardıç ağaçlarında kuluçkaya yattı. Nil Vadisi üzerinden gelen leylekler, Beyşehir ilçesinin Yeşildağ ve Adaköy bölgesinde, Anamas Dağı eteklerindeki ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıyor. Leylekler, kuş gözlemcileriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

10 BİNE YAKIN LEYLEK GELİYOR

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, 'Leylekler Vadisi sulak alandan ötürü göç hayvanlarını çeken bir yer. Leylekler Vadisi bu tarz hayvanları çok net görebileceğiniz bir yer. Leyleklerin izlenmesi, yuvalarının fotoğraflanması ile onların hayatlarını gösteriyoruz. Buralara düzenli etkinlik düzenliyoruz. Yılda en az 4-5 kere katılımcılarımız geliyor. Bu bölgede 50'ye yakın yuva var ama bu bölge ve Adaköy bölgesinde 10 bine yakın leyleğin geldiğini ve en az 2 misli olaraktan dönüş yapmaya devam ettiğini biliyoruz' dedi. Beyşehir'de görsel sanatlar öğretmeni olan Feride Şolpan ise 'Beyşehir Leylekler Vadisi en büyük kronolojiye sahip yerlerden bir tanesi. Ardıç ağaçlarına şu anda kuşlar tünemiş durumda, kuluçka dönemindeler. İnsanlara o kadar alışmış ki rahatsız olmuyorlar. Biz de Beyşehir'e geziye buraya geldik. Herkese de tavsiye ederim' diye konuştu. (DHA)

LEYLEKLER VADİSİ'NİN KONUKLARI KULUÇKAYA YATTI
LEYLEKLER VADİSİ'NİN KONUKLARI KULUÇKAYA YATTI
LEYLEKLER VADİSİ'NİN KONUKLARI KULUÇKAYA YATTI
LEYLEKLER VADİSİ'NİN KONUKLARI KULUÇKAYA YATTI
LEYLEKLER VADİSİ'NİN KONUKLARI KULUÇKAYA YATTI
LEYLEKLER VADİSİ'NİN KONUKLARI KULUÇKAYA YATTI
LEYLEKLER VADİSİ'NİN KONUKLARI KULUÇKAYA YATTI
LEYLEKLER VADİSİ'NİN KONUKLARI KULUÇKAYA YATTI
LEYLEKLER VADİSİ'NİN KONUKLARI KULUÇKAYA YATTI
LEYLEKLER VADİSİ'NİN KONUKLARI KULUÇKAYA YATTI

YORUMLAR
500
Arnavutköy'de virajı alamayan kamyonet yan yattı Arnavutköy'de virajı alamayan kamyonet yan yattı SARIYA BÜRÜNEN OVADA, LEYLEKLERLE DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİMİ SARIYA BÜRÜNEN OVADA, LEYLEKLERLE DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKİMİ
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LEYLEKLER VADİSİ'NİN KONUKLARI KULUÇKAYA YATTI - Son Dakika


Son Dakika
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:44:34. #1.11#
SON DAKİKA: LEYLEKLER VADİSİ'NİN KONUKLARI KULUÇKAYA YATTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement