Son Dakika Haberleri: Leylekler Vadisi'nin leylekleri elektrik akımına kapılmayacak
Son Dakika Güncel Haber

Leylekler Vadisi'nin leylekleri elektrik akımına kapılmayacak

54 dakika önce

Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde bulunan leylekler vadisinde artık elektrik çarpmasından kaynaklı leylek ölümlerinin olmayacağı belirtildi.

Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde bulunan leylekler vadisinde artık elektrik çarpmasından kaynaklı leylek ölümlerinin olmayacağı belirtildi.
Beyşehir Gölü Milli Parkı Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinden birisine ev sahipliği yapıyor.
Beyşehir'e bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde "Leylekler Vadisi" olarak ün yapan bölge, mart ayından itibaren bölgeye göç eden ve yaz dönemiyle birlikte dünyaya gözlerini açmaya başlayan çok sayıda leylek ve yavrularını ağırlıyor.
Yavru leylekler ardıç ağaçlarındaki yuvalarında büyüyünce her yıl olduğu gibi ağustos ayı sonlarında daha sıcak ülkelere göç eden sürülere katılıyor.
Leylekler Vadisi'nde bahar ve yaz döneminin konuğu olan leylekler ile yavrularının en büyük korkusu ise uçuş talimlerinin başlamasıyla birlikte bölgede bulunan enerji nakil hatları. Uzun yıllardan beridir havada uçarken tellere takılarak elektrik çarpmasından telef olan leyleklerin artık bu yolla ölmemesi için harekete geçen Doğal Denge Derneği, hazırladığı projelerden birisi olan çalışmayı da MEDAŞ yetkilileri ile koordine ederek hayata geçirdi.
Derneğin girişimleriyle başlatılan çalışmalar kapsamında vadiye yakın nakil hatlarındaki tellere artık enerji verilmiyor. Elektrik tellerinin bölgeden tamamen kaldırılmasına yönelik girişimlerin de sürdüğü belirtildi.
Doğal Denge Derneği Proje Koordinatörü Sezer Göktan, dernek olarak Beyşehir'de yürüttükleri projelerden bir tanesinin de bölgede leylek ölümlerinin tarihe karışması olduğunu belirtti.
Bundan 4 yıl önce Birleşmiş Milletler'in GEF küçük ivmeler programından Beyşehir'le ilgili bir projeye dahil olduklarını anlatan Göktan, "Leylekler Vadisi'ndeki leylekleri buraya gelerek gözlemlemek hakikaten güzel bir şey ve herkesin burası gelmesi gereken bir alan. Bize ve projelerimize bu anlamda destek veren başta Beyşehir Belediyesi ve ilgili diğer kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine ve Yeşildağ muhtarlığımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Göktan ayrıca, proje kapsamında leylek ölümlerine son verecek bölgedeki havai nakil hatlarına artık enerji verilmemesinden dolayı MEDAŞ yetkililerine bu konuda gösterdiği duyarlılık ve hassasiyetten ötürü sonsuz minnet duyguları içerisinde olduklarını belirterek, "MEDAŞ yetkilileri, talebimiz üzerine bölgedeki elektrik tellerinin tamamen kaldırılmasına da sıcak bakıyor. İnşallah kısa sürede bu bölgede havai enerji nakil hatlarının olmadığı bir dönemin başladığını da görmeyi umuyoruz." şeklinde konuştu.
Leylekler Vadisi'nin leylekleri elektrik akımına kapılmayacak
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:33 Kaynak: AA
yeşildağ, beyşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine 11 kuruş indirim geldi Son Dakika! Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli Son dakika! Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde patlama: 3 ölü Rusya'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklama: Planlandığı gibi devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:27:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Leylekler Vadisi'nin leylekleri elektrik akımına kapılmayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]