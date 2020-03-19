Leyleklere ilkbaharda "kar" sürprizi - Son Dakika
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Leyleklere ilkbaharda "kar" sürprizi

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kaldıkları yerleşim merkezlerine ilkbahar mevsimini müjdeleyerek gelen leylekler, mart ayının ortasında "kar" sürprizi ile karşılaştı.

Leyleklere ilkbaharda

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kaldıkları yerleşim merkezlerine ilkbahar mevsimini müjdeleyerek gelen leylekler, mart ayının ortasında "kar" sürprizi ile karşılaştı.

Beyşehir'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle leyleklerin yerleştiği yuvalar kar örtüsü altında kaldı. Yeşildağ Mahallesi'ndeki Leylekler Vadisi ile Adaköy Mahallesi'ndeki Leylekler Tepesi'ne şubat ayının sonlarında gelmeye başlayan leylekler, yuvalarının beyaz örtü altında kalmasından dolayı sığınacak mekan aradı.

Yuvaların büyük bölümünü leyleklerin terk ettiği gözlenirken, bazı yuvalarda kalanlar ise kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla zor günler geçirmeye başladı. Yuvalarda kalan az sayıdaki leylek kardan dolayı dinlenemezken, bölgede kar yüksekliğinin 30 santimetreye yaklaşması nedeniyle ilçenin göçebe konukları yiyecek bulmakta da sıkıntı yaşadı. Karla kaplı yuvalarda leylekler tek ayağı üzerinde durarak ve ayak değiştirerek yağışın etkisini yitirmesini beklerken, vücut sıcaklıklarını korumak için de zaman zaman gökyüzünde uçuşlar gerçekleştirdi.


Beyşehir'deki leylek mekanlarındaki ardıç ağaçlarının üzerindeki yuvaların karla kaplanması fotoğraf severlerin de bölgeye akın etmesine neden oldu. Leyleklerin kar örtüsüyle birlikte fotoğrafını çekebilmek isteyen fotoğrafçılar uzun süre mesai yaptı.

Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı Seyit Konyalı, leylekler ilçedeki mekanlarına geldiğinde havaların daha sıcak ve güneşli olduğunu anımsatarak, bölgede iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle fotoğrafseverler olarak bu mekanlarda çekim yapmaya başladıklarını söyledi.

Kar yağışının, gittikleri yerlerde baharın müjdecisi olan leylekler için sürpriz olduğunu belirten Konyalı, "Bölgede en son 2017 yılında böyle bir manzara yaşanmıştı. Leyleklerin üzerine yine kar yağmıştı. Bu çok sık olan bir durum değil." dedi.

İki gündür gözlem yaptıklarını ve leyleklerin kar örtüsü altında yiyecek bulmakta çok zorlandıklarını anlatan Konyalı, "Leylekler Vadisi'nde 30 yuva varken, şu an sadece 5-6 yuvada leylek görebiliyoruz. Diğer gelenlerin köy içerisinde sığınacak mekanlar aradığını ve bulabildikleri uygun alanlarda kaldıklarını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Konyalı, leylekler için şartlar zor olsa da kar örtüsüyle birlikte leyleklerin kartpostallık fotoğraflarını çekmeyi de başardıklarını kaydetti.

Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:12 Kaynak: AA

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