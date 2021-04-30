Leyleklere telefon direklerinden yuva - Son Dakika

Leyleklere telefon direklerinden yuva

Adana'da, leyleklerin elektrik direklerinde akıma kapılarak telef olmalarının önüne geçmek için atıl durumdaki telefon direkleri yuvaya dönüştürüldü

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde belediye, leyleklerin elektrik direklerinde akıma kapılarak telef olmalarının önüne geçmek için atıl durumdaki telefon direklerini yuvaya dönüştürdü.

Tufanbeyli ilçesinde leyleklerin göç güzergahında zaman zaman elektrik direklerinde telef olduğunun kendine iletilmesi üzerine harekete geçen Belediye Başkanı Remzi Ergü, atıl telefon direklerini leylek yuvasına dönüştürdü.

Çocukluğunda ilçede bir çok evde leylek yuvaları olduğunu artık kalmadığını söyleyen Başkan Ergü, "Leylekler Anadolu'da ve Tufanbeyli'de "Hacı leylek" olarak bilinir. Uzak coğrafyalardan geldiği için yorgun olmalarından dolay duygusal bir havaları vardır. Leyleğe asla zarar verilmez. Bazı elektrik direklerinde leylek yuvaları gördüm. Leyleklerin zamanla elektik tellerine takılıp zarar gördüğünü öğrendim. İlçe merkezinde benim çocukluğumda leylek yuvaları vardı ve mahallenin simgesi olurdu. Buradan esinlenerek atıl vaziyetteki telefon direklerinden leylek yuvası yapalım elektrik tellerinden uzakta güvenli bölgelerde olsun istedik. İlçenin değişik bölgelerine yapmayı düşünüyoruz. İyi yaşam alanı bulduğu yeri tercih ediyor güven içerinse yaşasınlar istiyoruz. Hem doğaya katkı hem de simgesel sevgiyi geleceğe aşılamak istedik" dedi.