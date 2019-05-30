Son Dakika Haberleri: Leylekleri elektrik akımından korumak için özel platform - TEKİRDAĞ
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Leylekleri elektrik akımından korumak için özel platform - TEKİRDAĞ

1 saat önce

- TREDAŞ işletme, bakım ve takım lideri Gürkan Gür ile röportaj TREDAŞ Muratlı İşletme Şefi Olcay Kırbüyük ile röportaj Leyleklerden genel ve detay görüntüler Leylekleri elektrik akımından korumak için özel platform TREDAŞ ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğünce hayata geçirilen...

- TREDAŞ işletme, bakım ve takım lideri Gürkan Gür ile röportaj
TREDAŞ Muratlı İşletme Şefi Olcay Kırbüyük ile röportaj
Leyleklerden genel ve detay görüntüler Leylekleri elektrik akımından korumak için özel platform
TREDAŞ ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğünce hayata geçirilen "Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi" kapsamında elektrik direklerine kurulan platformlar, kuşların akıma kapılmasını önlüyor
Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğünce hayata geçirilen "Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi" kapsamında elektrik direklerine kuşların akıma kapılmasını önleyen özel platformlar kuruldu.
TREDAŞ işletme, bakım ve takım lideri Gürkan Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trakya'nın leyleklerin göç güzergahında bulunduğunu söyledi.
Trakya'da leylekleri korumak için elektrik direklerine 70 platform kurulduğunu ifade eden Gür, "Önümüzdeki sene bunu yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız leylek popülasyonunu korumak." dedi.
TREDAŞ Muratlı İşletme Şefi Olcay Kırbüyük de platformlarla leylek yuvalarını şebekeden 2 metre uzaklaştırdıklarını belirtti.
Platformlar sayesinde leylek ölümlerinin ortadan kalkacağını ifade eden Kırbüyük, "Amaç leyleklerin göç zamanı şebekede akıma kapılmalarını önlemek. Böyle bir çalışma yapmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.
Leylekleri elektrik akımından korumak için özel platform - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:46 Kaynak: AA
Gür, Gürkan Gür, Tekirdağ, Güncel
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